¡¡2026Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤ëÀ§»ÞÍµÏÂ´ÆÆÄ¤Î±Ç²è¡Ø¥ë¥Ã¥¯¥Ð¥Ã¥¯¡Ù¤¬¡¢ËÌÊÆ¤ÎÇÛµë²ñ¼ÒGKIDS¤È¤Î¹ç°Õ¤Ë¤è¤ê¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¢¥«¥Ê¥À¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¡¢¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¤Ç¤ÎÇÛµë¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡2021Ç¯¤Ë¡Ø¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×+¡Ù¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡¢¤Ò¤¿¤à¤¤ËÌ¡²è²È¤òÌÜ»Ø¤¹2¿Í¤Î¾¯½÷¤òÉÁ¤¯Æ£ËÜ¥¿¥Ä¥¤ÎÌ¡²è¡Ø¥ë¥Ã¥¯¥Ð¥Ã¥¯¡Ù¡£¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤ÈÅö»þ¤Ë¡¢ÃøÌ¾¤Ê¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¿Ø¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¿ôÂ¿¤¯¤ÎÌ¡²è¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤ÇÏÃÂê¤ò¸Æ¤Ó¡¢¡Ö¤³¤Î¥Þ¥ó¥¬¤¬¤¹¤´¤¤¡ª2022¡×¥ª¥È¥³ÊÔÂè1°Ì¤ò³ÍÆÀ¡£2024Ç¯¤Ë¤Ï·à¾ì¥¢¥Ë¥á²½¤µ¤ì¡¢¶½¹Ô¼ýÆþ20.4²¯±ß¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¤¿¡£³¤³°¤Ç¤â33¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤Ç¾å±Ç¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¡Ø¥ë¥Ã¥¯¥Ð¥Ã¥¯¡Ù¤¬¡¢2018Ç¯¤Ë¡ØËü°ú¤²ÈÂ²¡Ù¤Ç¥«¥ó¥Ì¹ñºÝ±Ç²èº×ºÇ¹â¾Þ¥Ñ¥ë¥à¥Éー¥ë¤Ëµ±¤¤¤¿À§»Þ´ÆÆÄ¤Ë¤è¤ê¼Â¼Ì±Ç²è²½¡£¤¹¤Ç¤Ë´Ú¹ñ¡¢ÂæÏÑ¤Ç¤Î¾å±Ç¤â·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡GKIDS¤Ï2008Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿ÇÛµë²ñ¼Ò¤Ç¡¢ËÌÊÆ·÷¤Ë¤ª¤¤¤Æ¿ô¡¹¤Î¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥óºîÉÊ¤òÇÛµë¤·¤Æ¤¤¿¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¥¸¥Ö¥êºîÉÊ¤Î¤Û¤«¡¢¿·³¤À¿´ÆÆÄ¤Î¡Ø·¯¤ÎÌ¾¤Ï¡£¡Ù¡ØÅ·µ¤¤Î»Ò¡Ù¡¢ºÙÅÄ¼é´ÆÆÄ¤Î¡ØÌ¤Íè¤Î¥ß¥é¥¤¡Ù¡Ø¤ª¤ª¤«¤ß¤³¤É¤â¤Î±«¤ÈÀã¡Ù¤Ê¤É¤Î³¤³°ÇÛµë¤òÃ´Åö¡£2024Ç¯¤Ë¤Ï²¡»³À¶¹â´ÆÆÄ¤Ë¤è¤ë¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó±Ç²è¡Ø¥ë¥Ã¥¯¥Ð¥Ã¥¯¡Ù¤ÎËÌÊÆÇÛµë¤â¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë°ÃÌî½¨ÌÀ´ÆÆÄ¤Î¡Ø¥é¥Ö¡õ¥Ý¥Ã¥×¡Ù¡¢»³²¼ÆØ¹°´ÆÆÄ¤Î¡Ø¥ê¥ó¥À ¥ê¥ó¥À ¥ê¥ó¥À¡Ù¡¢°ÃÌî½¨ÌÀÁí´ÆÆÄ¡¢Èõ¸ý¿¿»Ì´ÆÆÄ¤Î¡Ø¥·¥ó¡¦¥´¥¸¥é¡Ù¤Ê¤É¡¢ÆüËÜ±Ç²è¤ÎÇÛµë¸¢¤â¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡GKIDSÇÛµëÃ´ÅöÉû¼ÒÄ¹¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¡¦¥Ï¥¹¥ー¤Ïº£²ó¤ÎËÌÊÆÇÛµë¹ç°Õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤³¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤Êª¸ì¤ËÄ©¤à¡¢»ä¤¿¤Á¤¬ÆÃ¤Ë·É°¦¤¹¤ë±Ç²èºî²È¤Î°ì¿Í¤È¤´°ì½ï¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÂçÊÑ¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£K2 Pictures¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤Î¾®½ÐÂç¼ù¤Ï¡ÖGKIDS¤ÎÊý¡¹¤Ë½é¤á¤Æ¤ª²ñ¤¤¤·¤¿¤È¤¤Ë´¶¤¸¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¤Ê¤Ë¤è¤ê¤â¤Þ¤º¡¢¸¶ºî¡Ø¥ë¥Ã¥¯¥Ð¥Ã¥¯¡Ù¤ÈÆ£ËÜ¥¿¥Ä¥ÀèÀ¸¤Ø¤Î·É°Õ¤Ç¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢À§»Þ´ÆÆÄ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤Ë¤«¤«¤ï¤ë¥¯¥ê¥¨ー¥¿ー¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤â¿´¤ò¼æ¤«¤ì¡¢ÏÃ¤»¤ÐÏÃ¤¹¤Û¤ÉÂÓ¤Ó¤Æ¤¯¤ëÇ®¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤ÊGKIDZ¤Ë¤è¤ê¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤¬¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¢¥«¥Ê¥À¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¡¢¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
