¡¡ÌÀ¼£°ÂÅÄÀ¸Ì¿ÊÝ¸±¤Î±ÊÅç±Ñ´ï¼ÒÄ¹¡Ê63¡Ë¤Ï9Æü¤Þ¤Ç¤Ë¶¦Æ±ÄÌ¿®¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¡¢¥·¥§¥¢¤ÎÄã¤¤ÃÏ°è¤äÈÎÇäÁý¤¬¸«¹þ¤á¤ëÃÏ°è¤ò¡ÖÀïÎ¬ÆÃ¶è¡×¤Ë»ØÄê¤·¡¢ÈÎÇä¤ò¶¯²½¤¹¤ëÊý¿Ë¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£À¸À®¿Í¹©ÃÎÇ½¡ÊAI¡Ë¤Ë¤è¤ë¶ÈÌ³ÂåÂØ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¬¡¢±Ä¶È¿¦°÷¤ò2030Ç¯ÅÙ¤Ë4Ëü¿Í¤ËÁý¤ä¤¹Êý¿Ë¤Ï·ø»ý¤¹¤ë¡£
¡¡ÆÃ¶è¤Ï¡¢ÅÁÅýÅª¤Ë¶¥¹çÀ¸ÊÝ¤¬¶¯¤¤Âçºå¤ä¡¢»Ò°é¤ÆÀ¤ÂÓ¤ÎÅ¾Æþ¤Ê¤É¤Ç¿Í¸ý¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ëÃÏ¶è¤¬Ç°Æ¬¤Ë¤¢¤ë¡£±Ä¶È·Ð¸³ËÉÙ¤Ê¿Íºà¤òÇÛÃÖ¤·¤¿¤ê¡¢µòÅÀ¤ò¿·Àß¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¡£±ÊÅç»á¤Ï¡Ö½Ì¾®¶Ñ¹Õ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£