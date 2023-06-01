À§»ÞÍµÏÂ´ÆÆÄ¡Ø¥ë¥Ã¥¯¥Ð¥Ã¥¯¡Ù³¤³°ÇÛµë·èÄê¡¡Æ£ËÜ¥¿¥Ä¥¸¶ºî¤Î¼Â¼Ì±Ç²è¡¢ËÌÊÆ¡¦±Ñ¹ñ¤Ê¤É¸ø³«¤Ø
¡¡À§»ÞÍµÏÂ¤¬´ÆÆÄ¡¦µÓËÜ¡¦ÊÔ½¸¤ò¼ê¤¬¤±¡¢Ì¡²è²È¡¦Æ£ËÜ¥¿¥Ä¥¤Î¸¶ºî¤ò¼Â¼Ì±Ç²è²½¤¹¤ë¡Ø¥ë¥Ã¥¯¥Ð¥Ã¥¯¡Ù¡Ê2026Ç¯¸ø³«¡Ë¤¬¡¢ËÌÊÆ¤ÎÇÛµë²ñ¼ÒGKIDS¤È¤Î¹ç°Õ¤Ë¤è¤ê¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¢¥«¥Ê¥À¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¡¢¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¤ÇÇÛµë¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÆ£ËÜ¥¿¥Ä¥¤Î¸¶ºî½ñ±Æ
¡¡¸¶ºî¤Ï¡¢¡Ø¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó¡Ù¤ä¡Ø¥Õ¥¡¥¤¥¢¥Ñ¥ó¥Á¡Ù¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÆ£ËÜ¥¿¥Ä¥¤Ë¤è¤ëÆ±Ì¾Ì¡²è¡£2021Ç¯¤Ë¡Ö¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡Ü¡×¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤ÈÂç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤Ó¡¢¸ø³«½éÆü¤Ë250Ëü°Ê¾å¤Î±ÜÍ÷¤òµÏ¿¡£¸½ºß¤Þ¤Ç¤Ë37¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤Ç½ÐÈÇ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢À¤³¦Åª¤Ê¿Íµ¤¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2024Ç¯¤Ë¤Ï²¡»³À¶¹â´ÆÆÄ¤Ë¤è¤ë·à¾ì¥¢¥Ë¥áÈÇ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢¶½¹Ô¼ýÆþ20.4²¯±ß¤òµÏ¿¡£³¤³°¤Ç¤â32¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤Ç¾å±Ç¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¹ñÆâ³°¤Ç¹â¤¤É¾²Á¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Î¼Â¼Ì±Ç²èÈÇ¤Ç¤Ï¡¢¡ØËü°ú¤²ÈÂ²¡Ù¡Ê2018Ç¯¡Ë¤Ç¥«¥ó¥Ì¹ñºÝ±Ç²èº×ºÇ¹â¾Þ¥Ñ¥ë¥à¡¦¥É¡¼¥ë¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿À§»Þ´ÆÆÄ¤¬¥á¥¬¥Û¥ó¤ò¼è¤ê¡¢2026Ç¯¸ø³«¤òÍ½Äê¡£¤¹¤Ç¤Ë´Ú¹ñ¡¢ÂæÏÑ¤Ç¤Î¾å±Ç¤â·èÄê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤ÎËÌÊÆ¡¦²¤½£¤Ç¤ÎÇÛµë·èÄê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤µ¤é¤Ê¤ëÀ¤³¦Å¸³«¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡ÇÛµë¤òÃ´Åö¤¹¤ëGKIDS¤Ï2008Ç¯ÀßÎ©¤ÎËÌÊÆÇÛµë²ñ¼Ò¤Ç¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¥¸¥Ö¥êºîÉÊ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¡Ø·¯¤ÎÌ¾¤Ï¡£¡Ù¡ØÅ·µ¤¤Î»Ò¡Ù¡Ê¿·³¤À¿´ÆÆÄ¡Ë¡¢¡ØÌ¤Íè¤Î¥ß¥é¥¤¡Ù¡Ø¤ª¤ª¤«¤ß¤³¤É¤â¤Î±«¤ÈÀã¡Ù¡ÊºÙÅÄ¼é´ÆÆÄ¡Ë¤Ê¤É¡¢ÆüËÜ¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óºîÉÊ¤Î³¤³°Å¸³«¤ò¿ôÂ¿¤¯¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¿¡£¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó±Ç²è¡Ø¥ë¥Ã¥¯¥Ð¥Ã¥¯¡Ù¤ÎËÌÊÆÇÛµë¤âÃ´Åö¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ø¥é¥Ö¡õ¥Ý¥Ã¥×¡Ù¡Ê°ÃÌî½¨ÌÀ´ÆÆÄ¡Ë¡¢¡Ø¥ê¥ó¥À ¥ê¥ó¥À ¥ê¥ó¥À¡Ù¡Ê»³²¼ÆØ¹°´ÆÆÄ¡Ë¡¢¡Ø¥·¥ó¡¦¥´¥¸¥é¡Ù¡Ê°ÃÌî½¨ÌÀÁí´ÆÆÄ¡¢Èõ¸ý¿¿»Ì´ÆÆÄ¡Ë¤Ê¤É¤ÎÇÛµë¸¢¤â¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÆüËÜ±Ç²è¤È¤·¤ÆÎòÂå¶½¹Ô¼ýÆþ1°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤â¸½ºßËÌÊÆ¤Ç¸ø³«Ãæ¡£GKIDS¤¬¿·¤¿¤Ë¼ê¤¬¤±¤ëºîÉÊ¤È¤·¤Æ¡¢À§»Þ´ÆÆÄ¤Î¼Â¼Ì±Ç²è¡Ø¥ë¥Ã¥¯¥Ð¥Ã¥¯¡Ù¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤½¤¦¤À¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÆ£ËÜ¥¿¥Ä¥¤Î¸¶ºî½ñ±Æ
¡¡¸¶ºî¤Ï¡¢¡Ø¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó¡Ù¤ä¡Ø¥Õ¥¡¥¤¥¢¥Ñ¥ó¥Á¡Ù¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÆ£ËÜ¥¿¥Ä¥¤Ë¤è¤ëÆ±Ì¾Ì¡²è¡£2021Ç¯¤Ë¡Ö¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡Ü¡×¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤ÈÂç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤Ó¡¢¸ø³«½éÆü¤Ë250Ëü°Ê¾å¤Î±ÜÍ÷¤òµÏ¿¡£¸½ºß¤Þ¤Ç¤Ë37¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤Ç½ÐÈÇ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢À¤³¦Åª¤Ê¿Íµ¤¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¤Î¼Â¼Ì±Ç²èÈÇ¤Ç¤Ï¡¢¡ØËü°ú¤²ÈÂ²¡Ù¡Ê2018Ç¯¡Ë¤Ç¥«¥ó¥Ì¹ñºÝ±Ç²èº×ºÇ¹â¾Þ¥Ñ¥ë¥à¡¦¥É¡¼¥ë¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿À§»Þ´ÆÆÄ¤¬¥á¥¬¥Û¥ó¤ò¼è¤ê¡¢2026Ç¯¸ø³«¤òÍ½Äê¡£¤¹¤Ç¤Ë´Ú¹ñ¡¢ÂæÏÑ¤Ç¤Î¾å±Ç¤â·èÄê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤ÎËÌÊÆ¡¦²¤½£¤Ç¤ÎÇÛµë·èÄê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤µ¤é¤Ê¤ëÀ¤³¦Å¸³«¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡ÇÛµë¤òÃ´Åö¤¹¤ëGKIDS¤Ï2008Ç¯ÀßÎ©¤ÎËÌÊÆÇÛµë²ñ¼Ò¤Ç¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¥¸¥Ö¥êºîÉÊ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¡Ø·¯¤ÎÌ¾¤Ï¡£¡Ù¡ØÅ·µ¤¤Î»Ò¡Ù¡Ê¿·³¤À¿´ÆÆÄ¡Ë¡¢¡ØÌ¤Íè¤Î¥ß¥é¥¤¡Ù¡Ø¤ª¤ª¤«¤ß¤³¤É¤â¤Î±«¤ÈÀã¡Ù¡ÊºÙÅÄ¼é´ÆÆÄ¡Ë¤Ê¤É¡¢ÆüËÜ¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óºîÉÊ¤Î³¤³°Å¸³«¤ò¿ôÂ¿¤¯¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¿¡£¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó±Ç²è¡Ø¥ë¥Ã¥¯¥Ð¥Ã¥¯¡Ù¤ÎËÌÊÆÇÛµë¤âÃ´Åö¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ø¥é¥Ö¡õ¥Ý¥Ã¥×¡Ù¡Ê°ÃÌî½¨ÌÀ´ÆÆÄ¡Ë¡¢¡Ø¥ê¥ó¥À ¥ê¥ó¥À ¥ê¥ó¥À¡Ù¡Ê»³²¼ÆØ¹°´ÆÆÄ¡Ë¡¢¡Ø¥·¥ó¡¦¥´¥¸¥é¡Ù¡Ê°ÃÌî½¨ÌÀÁí´ÆÆÄ¡¢Èõ¸ý¿¿»Ì´ÆÆÄ¡Ë¤Ê¤É¤ÎÇÛµë¸¢¤â¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÆüËÜ±Ç²è¤È¤·¤ÆÎòÂå¶½¹Ô¼ýÆþ1°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤â¸½ºßËÌÊÆ¤Ç¸ø³«Ãæ¡£GKIDS¤¬¿·¤¿¤Ë¼ê¤¬¤±¤ëºîÉÊ¤È¤·¤Æ¡¢À§»Þ´ÆÆÄ¤Î¼Â¼Ì±Ç²è¡Ø¥ë¥Ã¥¯¥Ð¥Ã¥¯¡Ù¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤½¤¦¤À¡£