Ä«¿©¥á¥Ë¥å¡¼³È½¼¤Ê¤É¿·ÀïÎ¬È¯É½¡¡¥±¥ó¥¿¥Ã¥¡¼»²Æþ¤Ç¡Ö¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ö¡¼¥à¡×¶¥Áè·ã²½
¥±¥ó¥¿¥Ã¥¡¼¤¬Ä«¿©¥á¥Ë¥å¡¼¤Î³È½¼¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¿·ÀïÎ¬¤òÈ¯É½¡£
¥³¥¹¥Ñ¡¢¥¿¥¤¥Ñ½Å»ë¤ÎÎ®¤ì¤ÎÃæ¡¢¥Á¥§¡¼¥óÅ¹¤ÎÄ«¿©¶¯²½¤ÎÆ°¤¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
1950Ç¯Âå¡¢°¦ÃÎ¸©¤ÎµÊÃãÅ¹Ê¸²½¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡Ö¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ö¡¼¥à¡×¡£
1980Ç¯Âå¤Ë¤Ï¥Û¥Æ¥ë¤ä¥Õ¥¡¥ß¥ì¥¹¤Ë¤è¤ëÂè2¼¡¡¢2010Ç¯Á°¸å¤Ë¤Ï³¤³°È¯¤Î°û¿©Å¹¤Ë¤è¤ëÂè3¼¡¤È¡¢¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ö¡¼¥à¤Ï·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æº£¡¢³°¿©¤ä¾®Çä¶È³¦¤òÃæ¿´¤ËÂè4¼¡¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ö¡¼¥à¤ÎÆ°¤¤¬²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
9Æü¡¢ÆüËÜ¥±¥ó¥¿¥Ã¥¡¼¡¦¥Õ¥é¥¤¥É¡¦¥Á¥¥ó¤ÏÆüËÜ¾åÎ¦55¼þÇ¯¤òµ¡¤Ë¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¿·ÀïÎ¬¤òÈ¯É½¡£
Â¿ÍÍ¤Ê¸ÜµÒ¥Ë¡¼¥º¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Å¹ÊÞ¿ô¤Î³ÈÂç¤äAI¡Ê¿Í¹©ÃÎÇ½¡Ë¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¯¤Û¤«¡¢¼ê·Ú¤µ¤ÈËþÂ´¶¤ò½Å»ë¤·¥ï¥ó¥Ï¥ó¥É¤Ç¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¥Á¥¥ó¤Ê¤É¡¢¿·¥á¥Ë¥å¡¼¤â³È½¼¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¥±¥ó¥¿¥Ã¥¡¼¡¦¥Õ¥é¥¤¥É¡¦¥Á¥¥ó¡¡±óÆ£µ×¼ÒÄ¹¡§
¡Ê¥±¥ó¥¿¥Ã¥¡¼¤Ï¡ËÈæ³ÓÅª¥é¥ó¥Á¤È¥Ç¥£¥Ê¡¼¤Î¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¤¬¶¯¤¤¡£Ä«¿©¤Î»þ´ÖÂÓ¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À¿¤Ó¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë¡£
¥±¥ó¥¿¥Ã¥¡¼¤Î¿·ÀïÎ¬¤ÎÃì¤Î1¤Ä¤Ï¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¤Î½¼¼Â¡£
¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢¶¦Æ¯¤¤äÃ±¿ÈÀ¤ÂÓ¤ÎÁý²Ã¤Ê¤É¤ò¼õ¤±¡¢¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¼ûÍ×¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Ä«¤Î³°¿©»Ô¾ì¤Îµ¬ÌÏ¤Ï5300²¯±ß¤òÆÍÇË¤·¡¢2014Ç¯¤ÎÄ´ºº³«»Ï°Ê¹ß²áµîºÇ¹â¤òµÏ¿¡£
¥µ¥¤¥¼¥ê¥ä¤Ç¤Ï¡ÖÄ«¥µ¥¤¥¼¡×¤ÈÌÃÂÇ¤Á¡¢¥É¥ê¥ó¥¯¥Ð¡¼ÉÕ¤¤Î¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò300±ß¤«¤éÄó¶¡¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¾®Çä¶È³¦¤Ç¤â¥»¥Ö¥ó¡Ý¥¤¥ì¥Ö¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬Ä«¤Î¤ß179±ß¤Þ¤Ç¤Î¤ª¤Ë¤®¤ê¤ò100±ß¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥â¡¼¥Ë¥ó¥°ÂÓ¤Î¸ÜµÒ³ÍÆÀ¶¥Áè¤¬·ã²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¤È¤·¤Æ¤ÏÄÁ¤·¤¤¥Á¥¥ó¥á¥Ë¥å¡¼¤Ê¤É¤Ç¾¡Éé¤Ë½Ð¤ë¥±¥ó¥¿¥Ã¥¡¼¡£
¥¥Ã¥Á¥ó¤Î¥¥ã¥Ñ¥·¥Æ¥£¡¼¤ò³ÈÂç¤·¡¢Â¾¼Ò¤È¤Î¸å¤ì¤ò¡È¼«¼Ò¤Î¶¯¤ß¡É¤Ç´¬¤ÊÖ¤¹ÁÀ¤¤¤Ç¤¹¡£
ÆüËÜ¥±¥ó¥¿¥Ã¥¡¼¡¦¥Õ¥é¥¤¥É¡¦¥Á¥¥ó¡¡±óÆ£µ×¼ÒÄ¹¡§
Â¾¼Ò¤Î¥Õ¥¡¥¹¥È¥Õ¡¼¥É¶È³¦¤â¤«¤Ê¤êÄ«¿©¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¡Ê¥±¥ó¥¿¥Ã¥¡¼¤Ï¡Ë»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¾¯¤·ÃÙ¤ì¤Æ¤¤¿·Ð°Þ¤¬¤¢¤ë¡£·Ü¤ò³Ë¤È¤·¤¿Ä«¿©¥á¥Ë¥å¡¼¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤Ç¡¢ÆÃÊÌ¤ÊÎÎ°è¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤Èºî¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¡£
°û¿©Å¹¤Î»²Æþ¤Ê¤É¤¬¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥Ö¡¼¥à¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢À¸³è¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÊÑ²½¤¬À¸¤ó¤ÀÂè4¼¡¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ö¡¼¥à¡£
Ä«¤Î¼ûÍ×¤ò¤á¤°¤ë¶¥Áè¤Ï¤µ¤é¤Ë¹¤¬¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£