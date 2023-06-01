ËÌ³¤Æ»¡¢ÀÄ¿¹¸©¡¢´ä¼ê¸©¤ÇºÇÂç¿ÌÅÙ2¤ÎÃÏ¿Ì¡¡ËÌ³¤Æ»¡¦¿·¼ÄÄÅÂ¼¡¢»¥ËÚËÌ¶è¡¢»¥ËÚÅì¶è¡¢»¥ËÚÇòÀÐ¶è¡¢»¥ËÚÀ¾¶è
10Æü¸áÁ°0»þ46Ê¬¤´¤í¡¢ËÌ³¤Æ»¡¢ÀÄ¿¹¸©¡¢´ä¼ê¸©¤ÇºÇÂç¿ÌÅÙ2¤ò´ÑÂ¬¤¹¤ëÃÏ¿Ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¾ÜºÙ¡Û³ÆÃÏ¤Î¿ÌÅÙ°ìÍ÷¡¦ºÇ¿·LIVE
µ¤¾ÝÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¿Ì¸»ÃÏ¤ÏÛØ»³ÃÏÊý¤Ç¡¢¿Ì¸»¤Î¿¼¤µ¤Ï¤ª¤è¤½150km¡¢ÃÏ¿Ì¤Îµ¬ÌÏ¤ò¼¨¤¹¥Þ¥°¥Ë¥Á¥å¡¼¥É¤Ï5.9¤È¿äÄê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÃÏ¿Ì¤Ë¤è¤ëÄÅÇÈ¤Î¿´ÇÛ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ºÇÂç¿ÌÅÙ2¤ò´ÑÂ¬¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»¤Î¿·¼ÄÄÅÂ¼¡¢»¥ËÚËÌ¶è¡¢»¥ËÚÅì¶è¡¢»¥ËÚÇòÀÐ¶è¡¢»¥ËÚÀ¾¶è¡¢»¥ËÚ¼ê°ð¶è¡¢È¬±ÀÄ®¡¢Ä¹ËüÉôÄ®¡¢È¡´Û»Ô¡¢ÅÏÅçËÌÅÍ»Ô¡¢¼·ÈÓÄ®¡¢ÅÏÅç¿¹Ä®¡¢ÌÚ¸ÅÆâÄ®¡¢¾å¥Î¹ñÄ®¡¢º£¶âÄ®¡¢¤»¤¿¤ÊÄ®¡¢¿¿¼íÂ¼¡¢¹õ¾¾ÆâÄ®¡¢´ä¸«Âô»Ô¡¢Ä¹¾ÂÄ®¡¢ÃÀ¿¶°ËÃ£»Ô¡¢Æ¶Ìì¸ÐÄ®¡¢¼¼Íö»Ô¡¢ÆÑ¾®ËÒ»Ô¡¢ÇòÏ·Ä®¡¢¸ü¿¿Ä®¡¢°ÂÊ¿Ä®¡¢¤à¤«¤ïÄ®¡¢¿·´§Ä®¡¢¿·¤Ò¤À¤«Ä®¡¢±º²ÏÄ®¡¢ÍÍ»÷Ä®¡¢¼¯ÄÉÄ®¡¢¿·ÆÀÄ®¡¢ÂÓ¹»Ô¡¢²»¹¹Ä®¡¢½½¾¡À¶¿åÄ®¡¢ËëÊÌÄ®¡¢½½¾¡ÃÓÅÄÄ®¡¢ËÜÊÌÄ®¡¢±ºËÚÄ®¡¢¹¹ÊÌÂ¼¡¢½½¾¡Âç¼ùÄ®¡¢¹ÈøÄ®¡¢¶üÏ©»Ô¡¢É¸ÃãÄ®¡¢Çò¹ÇÄ®¡¢ÊÌ³¤Ä®¡¢¤½¤ì¤Ëº¬¼¼»Ô¡¢ÀÄ¿¹¸©¤Î¸Þ½êÀî¸¶»Ô¡¢¤Ä¤¬¤ë»Ô¡¢³°¥öÉÍÄ®¡¢È¬¸Í»Ô¡¢¼·¸ÍÄ®¡¢Ï»¸ÍÄ®¡¢ÅìËÌÄ®¡¢¤ª¤¤¤é¤»Ä®¡¢¸Þ¸ÍÄ®¡¢ÀÄ¿¹ÆîÉôÄ®¡¢³¬¾åÄ®¡¢¤½¤ì¤ËÅìÄÌÂ¼¡¢´ä¼ê¸©¤ÎÉáÂåÂ¼¡¢ÌîÅÄÂ¼¡¢À¹²¬»Ô¡¢¤½¤ì¤Ë·ÚÊÆÄ®¤Ç¤¹¡£
¡Ú³ÆÃÏ¤Î¿ÌÅÙ¾ÜºÙ¡Û
¢£¿ÌÅÙ2
¢¢ËÌ³¤Æ»
¿·¼ÄÄÅÂ¼¡¡»¥ËÚËÌ¶è¡¡»¥ËÚÅì¶è
»¥ËÚÇòÀÐ¶è¡¡»¥ËÚÀ¾¶è¡¡»¥ËÚ¼ê°ð¶è
È¬±ÀÄ®¡¡Ä¹ËüÉôÄ®¡¡È¡´Û»Ô
ÅÏÅçËÌÅÍ»Ô¡¡¼·ÈÓÄ®¡¡ÅÏÅç¿¹Ä®
ÌÚ¸ÅÆâÄ®¡¡¾å¥Î¹ñÄ®¡¡º£¶âÄ®
¤»¤¿¤ÊÄ®¡¡¿¿¼íÂ¼¡¡¹õ¾¾ÆâÄ®
´ä¸«Âô»Ô¡¡Ä¹¾ÂÄ®¡¡ÃÀ¿¶°ËÃ£»Ô
Æ¶Ìì¸ÐÄ®¡¡¼¼Íö»Ô¡¡ÆÑ¾®ËÒ»Ô
ÇòÏ·Ä®¡¡¸ü¿¿Ä®¡¡°ÂÊ¿Ä®
¤à¤«¤ïÄ®¡¡¿·´§Ä®¡¡¿·¤Ò¤À¤«Ä®
±º²ÏÄ®¡¡ÍÍ»÷Ä®¡¡¼¯ÄÉÄ®
¿·ÆÀÄ®¡¡ÂÓ¹»Ô¡¡²»¹¹Ä®
½½¾¡À¶¿åÄ®¡¡ËëÊÌÄ®¡¡½½¾¡ÃÓÅÄÄ®
ËÜÊÌÄ®¡¡±ºËÚÄ®¡¡¹¹ÊÌÂ¼
½½¾¡Âç¼ùÄ®¡¡¹ÈøÄ®¡¡¶üÏ©»Ô
É¸ÃãÄ®¡¡Çò¹ÇÄ®¡¡ÊÌ³¤Ä®
º¬¼¼»Ô
¢¢ÀÄ¿¹¸©
¸Þ½êÀî¸¶»Ô¡¡¤Ä¤¬¤ë»Ô¡¡³°¥öÉÍÄ®
È¬¸Í»Ô¡¡¼·¸ÍÄ®¡¡Ï»¸ÍÄ®
ÅìËÌÄ®¡¡¤ª¤¤¤é¤»Ä®¡¡¸Þ¸ÍÄ®
ÀÄ¿¹ÆîÉôÄ®¡¡³¬¾åÄ®¡¡ÅìÄÌÂ¼
¢¢´ä¼ê¸©
ÉáÂåÂ¼¡¡ÌîÅÄÂ¼¡¡À¹²¬»Ô
·ÚÊÆÄ®
¢£¿ÌÅÙ1
¢¢ËÌ³¤Æ»
ÀÐ¼í»Ô¡¡»¥ËÚÃæ±û¶è¡¡»¥ËÚËÊ¿¶è
»¥ËÚÆî¶è¡¡»¥ËÚ¸üÊÌ¶è¡¡»¥ËÚÀ¶ÅÄ¶è
¹¾ÊÌ»Ô¡¡¼¯ÉôÄ®¡¡Ê¡ÅçÄ®
ÛØ»³¹¾º¹Ä®¡¡²µÉôÄ®¡¡¥Ë¥»¥³Ä®
¶æÃÎ°ÂÄ®¡¡ÅçËÒÂ¼¡¡Èþ±´»Ô
ÆîËÚÄ®¡¡ÁÔÊÍÄ®¡¡ÅÐÊÌ»Ô
¤¨¤ê¤âÄ®¡¡¾å»ÎËÚÄ®¡¡Â´óÄ®
»ÎËÚÄ®¡¡²ê¼¼Ä®¡¡Ëº¢Ä®
¶üÏ©Ä®¡¡¸ü´ßÄ®¡¡ÉÍÃæÄ®
ÄáµïÂ¼¡¡ÀéºÐ»Ô¡¡·ÃÄí»Ô
ËÌ¹Åç»Ô¡¡ÀÖ°æÀîÂ¼¡¡±ü¿¬Ä®
°²ÊÌ»Ô¡¡ÂìÀî»Ô¡¡Èþ±ÍÄ®
ÆîÉÙÎÉÌîÄ®¡¡ËÌ¸«»Ô¡¡Æü¹âÃÏÊýÆü¹âÄ®
Ê¿¼èÄ®¡¡Äï»Ò¶þÄ®¡¡ÃæÉ¸ÄÅÄ®
É¸ÄÅÄ®
¢¢ÀÄ¿¹¸©
ÀÄ¿¹»Ô¡¡Ê¿ÆâÄ®¡¡º£ÊÌÄ®
Ë©ÅÄÂ¼¡¡ÃæÇñÄ®¡¡½½ÏÂÅÄ»Ô
»°Âô»Ô¡¡ÌîÊÕÃÏÄ®¡¡²£ÉÍÄ®
Ï»¥ö½êÂ¼¡¡»°¸ÍÄ®¡¡¤à¤Ä»Ô
É÷´Ö±ºÂ¼¡¡¹°Á°»Ô¡¡Ê¿Àî»Ô
Æ£ºêÄ®¡¡ÅÄ¼Ë´ÛÂ¼
¢¢´ä¼ê¸©
µÜ¸Å»Ô¡¡µ×»ü»Ô¡¡»³ÅÄÄ®
ÅÄÌîÈªÂ¼¡¡´ä¼êÍÎÌîÄ®¡¡Æó¸Í»Ô
È¬È¨Ê¿»Ô¡¡Ìð¶ÒÄ®¡¡¶å¸ÍÂ¼
°ì¸ÍÄ®¡¡ÂçÁ¥ÅÏ»Ô¡¡³øÀÐ»Ô
½»ÅÄÄ®¡¡ÂçÄÈÄ®¡¡²Ö´¬»Ô
ËÌ¾å»Ô¡¡±óÌî»Ô¡¡°ì´Ø»Ô
±ü½£»Ô¡¡Ê¿ÀôÄ®
¢¢µÜ¾ë¸©
µ¤Àç¾Â»Ô¡¡ÅÐÊÆ»Ô¡¡·ª¸¶»Ô
Âçºê»Ô¡¡Í°Ã«Ä®¡¡µÜ¾ëÈþÎ¤Ä®
´ä¾Â»Ô¡¡ÀÐ´¬»Ô¡¡Åì¾¾Åç»Ô
¾¾ÅçÄ®
¢¢½©ÅÄ¸©
»°¼ïÄ®¡¡Âç´Û»Ô¡¡ÂçÀç»Ô
¢¢Ê¡Åç¸©
Âç·§Ä®
µ¤¾ÝÄ£¤ÎÈ¯É½¤Ë´ð¤Å¤¡¢ÃÏ°è¤´¤È¤Ë¿ÌÅÙ¾ðÊó¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿·¤¿¤Ê¾ðÊó¤¬È¯É½¤µ¤ì¼¡Âè¡¢¾ðÊó¤ò¹¹¿·¤·¤Þ¤¹¡£
