¥é¥¸¥ªÈ¯¤Î¥¨¥ó¥¿¥á¥Ë¥å¡¼¥¹¡õ¥³¥é¥à¡ÖTOKYO FM¡Ü¡×¤¬¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë12À±ºÂÀê¤¤¡Ö2026Ç¯3·î9Æü¡Ê·î¡Ë¡Á3·î15Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î±¿ÀªÀê¤¤¡×¡£12À±ºÂ¡ß¥¿¥í¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤ÇÀê¤¦¡ÖµûºÂ¡Ê¤¦¤ªºÂ¡Ë¡×¤Î¤¢¤Ê¤¿¤Î±¿Àª¤Ï¡© 12À±ºÂÊÌ¤Î³«±¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤â¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê´Æ½¤¡§Åìµþ¡¦ÃÓÂÞÀê¤¤´Û¥»¥ì¡¼¥Í½êÂ°¡¦ÀÐÀîÇòÍõ¡Ê¤¤¤·¤«¤ï¡¦¤Ï¤¯¤é¤ó¡Ë¤µ¤ó¡Ë
¢£µûºÂ¡Ê¤¦¤ªºÂ¡Ë
¥«¡¼¥É¡§¥½¡¼¥É¤Î¥¯¥¤¡¼¥ó¡ÊµÕ°ÌÃÖ¡Ë
´¶¾ð¤¬¸ÀÍÕ¤è¤êÀè¤Ë½Ð¤Æ¡¢¸í²ò¤òÀ¸¤ß¤ä¤¹¤¤½µ¡£ÆÃ¤Ë¿Æ¤·¤¤Áê¼ê¤Û¤É¡ÖÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ï¤º¡×¤Ï¶ØÊª¡£ÅÁ¤¨¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¡¢Æ¬¤Î¤Ê¤«¤Ç°ìÅÙÀ°Íý¤·¤Æ¤«¤é¸ý¤Ë½Ð¤·¤Æ¡£Û£Ëæ¤ÊÊÖÅú¤Ï¡¢¸å¤Ç¥È¥é¥Ö¥ë¤Î¼ï¤Ë¤Ê¤ë¡£ÃúÇ«¤Ë¸ÀÍÕ¤òÁª¤Ü¤¦¡£
¢£´Æ½¤¼Ô¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡§Áð磲·òÂÀ¡Ê¤¯¤µ¤Ê¤®¡¦¤±¤ó¤¿¡Ë
ÃÓÂÞÀê¤¤´Û¥»¥ì¡¼¥Í½êÂ°¡£¥á¥ó¥¿¥ë¥±¥¢¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼¡£´ÕÄê·ï¿ô¤Ï¼ã¤¤½÷À¤òÃæ¿´¤Ë7,000·ï¤òÄ¶¤¨¡¢Àê¤¤¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¥¢¥×¥ê¤Î´Æ½¤¤â¼ê¤¬¤±¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥¤¥Ù¥ó¥ÈMC¤äÀ¼Í¥¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤â¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢·ÝÇ½´Ø·¸¼Ô¤Î°ÍÍê¤âÂ¿¤¤¡£
