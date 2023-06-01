£Î£Ù³Æ»Ô¾ì¡¡£°»þÂæ¡¡¥À¥¦Ê¿¶Ñ¤Ï£´£´£¶¥É¥ë°Â¡¡¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯¤â¥Þ¥¤¥Ê¥¹·÷¤Ç¤Î¿ä°Ü
NY³ô¼°9Æü¡ÊNY»þ´Ö11:13¡Ë¡ÊÆüËÜ»þ´Ö00:13¡Ë
¥À¥¦Ê¿¶Ñ¡¡¡¡¡¡47054.96¡Ê-446.59¡¡-0.94%¡Ë
¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯¡¡¡¡¡¡22328.03¡Ê-59.65¡¡-0.27%¡Ë
CMEÆü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª¡¡53355¡ÊÂç¾Ú½ªÈæ¡§+755¡¡+1.41%¡Ë
²¤½£³ô¼°9ÆüGMT15:13
±ÑFT100¡¡ 10218.63¡Ê-66.12¡¡-0.64%¡Ë
ÆÈDAX¡¡ 23369.92¡Ê-221.11¡¡-0.94%¡Ë
Ê©CAC40¡¡ 7883.29¡Ê-110.20¡¡-1.38%¡Ë
ÊÆ¹ñºÄÍø²ó¤ê
2Ç¯ºÄ¡¡ ¡¡3.590¡Ê+0.029¡Ë
10Ç¯ºÄ¡¡ ¡¡4.142¡Ê+0.004¡Ë
30Ç¯ºÄ¡¡ ¡¡4.755¡Ê-0.002¡Ë
´üÂÔ¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¡¡ ¡¡2.355¡Ê+0.003¡Ë
¢¨´üÂÔ¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¤Ï10Ç¯ºÄ¤Ç»»½Ð
³Æ¹ñ10Ç¯ºÄ
¥É¥¤¥Ä¡¡¡¡2.865¡Ê+0.005¡Ë
±Ñ¡¡¹ñ¡¡¡¡4.671¡Ê+0.044¡Ë
¥«¥Ê¥À¡¡¡¡3.427¡Ê+0.022¡Ë
¹ë¡¡½£¡¡¡¡4.937¡Ê+0.094¡Ë
Æü¡¡ËÜ¡¡¡¡2.181¡Ê+0.016¡Ë
NY¸¶ÌýÀèÊª4 ·î¸Â¡ÊWTI¡Ë
1¥Ð¥ì¥ë¡á98.58¡Ê+7.68¡¡+8.45%¡Ë
NY¶âÀèÊª4 ·î¸Â¡ÊCOMEX)
1¥ª¥ó¥¹¡á5094.80¡Ê-63.90¡¡-1.24%¡Ë
¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡Ê¥É¥ë¡Ë
69124.00¡Ê+1904.60¡¡+2.83%¡Ë
¡Ê±ß·ú¡¦»²¹ÍÃÍ¡Ë
1093Ëü8873±ß¡Ê+301403¡¡+2.83%¡Ë
¢¨±ß¤Ï¥É¥ë±ßÁê¾ì¤«¤é¤Î·×»»ÃÍ
¢¨CMEÆü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª¡¢¶âÀèÊª¤Ï10Ê¬ÃÙ¤ì
