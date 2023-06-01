¡ÖÀÖ¿®¹æ¤Ç¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤ä¤í¤¦¤È¡Ä¡×´í¸±±¿Å¾¤«¡¡26ºÐ¤ÎÃË¤òÂáÊá¡¦Á÷¸¡¡¡¸òº¹ÅÀ¤Ç¾×ÆÍ»ö¸Î¡¢Êì¿Æ¤ÈÃæ³ØÀ¸»àË´
ÉÙ»³»Ô¤Ç7Æü¡¢Êì¿Æ¤ÈÃæ³ØÀ¸¤Î¿Æ»Ò2¿Í¤¬»àË´¤¹¤ë»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£´í¸±±¿Å¾Ã×»à¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿26ºÐ¤ÎÃË¤Ï¡ÖÀÖ¿®¹æ¤Ç¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤ä¤í¤¦¤È»×¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¸òº¹ÅÀ¤Ç·ã¤·¤¯¾×ÆÍ¡¢¿Æ»Ò¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ë
¥Ï¥ó¥É¥Ü¡¼¥ë¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃå¤Æ¥Ý¡¼¥º¤ò¤È¤ë¾¯Ç¯¡£Ãæ³Ø2Ç¯À¸¤Î¾åÅÄÁÔ²ê¤µ¤ó¡Ê14¡Ë¤È¡¢Êì¿Æ¤Î¾åÅÄ³¨è½²Ã¤µ¤ó¡Ê38¡Ë¤Ï7Æü¡¢ÉÙ»³»Ô¤Î¸òº¹ÅÀ¤Çµ¯¤¤¿»ö¸Î¤ÇË´¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»ö¸Î¤Î½Ö´Ö¤ò¤È¤é¤¨¤¿ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Î±ÇÁü¤Ë¤Ï¡¢ÌÔ¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ç¸òº¹ÅÀ¤ËÆÍ¤Ã¹þ¤ß¡¢¤â¤¦1Âæ¤È·ã¤·¤¯¾×ÆÍ¤¹¤ëÍÍ»Ò¤¬±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤¿¤ê¤Ë¤Ï±ì¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬Î©¤Á¹þ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
»ö¸Î¤¬µ¯¤¤¿¤Î¤Ï7Æü¸áÁ°5»þÈ¾¤´¤í¡¢ÉÙ»³»Ô¤Î¹ñÆ»8¹æ¸òº¹ÅÀ¤ÇÈ¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»ö¸ÎÄ¾¸å¤Î¸½¾ì¤ò»£±Æ¤·¤¿±ÇÁü¤Ë±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¾¯¤·Î¥¤ì¤¿¾ì½ê¤Ç²£Å¾¤·Âç¤¤¯ÇËÂ»¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¾åÅÄ¤µ¤ó¤Î·Ú¾èÍÑ¼Ö¤Ç¤¹¡£¿´Â¡¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤éµßµÞ¼Ö¤Ø±¿¤Ð¤ì¤ëÍÍ»Ò¤â¡£
°ìÊý¡¢ÀÖ¤¤¾èÍÑ¼Ö¤Ï¡¢Æ»Ï©±è¤¤¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ë¾è¤ê¾å¤²¡¢¥Õ¥í¥ó¥ÈÉôÊ¬¤¬ÂçÇË¡£¤¢¤¿¤ê¤Ë¤ÏÉôÉÊ¤¬»¶Íð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢²ñ¼Ò°÷¤Î¿ùÎÓÎ¿ÍÆµ¿¼Ô¡Ê26¡Ë¡£9Æü¡¢´í¸±±¿Å¾Ã×»à¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¡¦Á÷¸¡¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Èï³²À¸ÅÌ¤Ï¥Ï¥ó¥É¥Ü¡¼¥ë¥¯¥é¥Ö¥Á¡¼¥à¤Ç³èÌö
¡Ö»ö¸Î¤«¤é2Æü·Ð¤Á¤Þ¤·¤¿¡£¸½¾ì¤Ë¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î²ÖÂ«¤¬¼ê¸þ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
ÁÔ²ê¤µ¤ó¤ÎÆ±µéÀ¸¤À¤È¤¤¤¦À¸ÅÌ¤¿¤Á¤¬¡¢¸¥²Ö¤ËË¬¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÁÔ²ê¤µ¤ó¤ÎÆ±µéÀ¸
¡Ö¥¯¥é¥¹¤ÎÃæ¤Ç¤âÌÀ¤ë¤¤»Ò¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯¤ß¤ó¤Ê¤«¤é¹¥¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£ºÇ½é¤Ï¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥·¥ç¥Ã¥¯¤¬Âç¤¤¤¤Ç¤¹¡×
Á´¹ñÂç²ñ¤Ë¤â½Ð¾ì·Ð¸³¤Î¤¢¤ëÃÏ°è¤Î¥Ï¥ó¥É¥Ü¡¼¥ë¥¯¥é¥Ö¥Á¡¼¥à¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦ÁÔ²ê¤µ¤ó¡£
ÁÔ²ê¤µ¤ó¤Î¥Á¡¼¥à¤Î¸åÇÚ
¡Ö¤ª¤â¤·¤í¤¯¤Æ¥Á¡¼¥à¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤¿Í¥¤·¤¤ÀèÇÚ¤Ç¤·¤¿¡×
¾åÅÄ¤µ¤ó¿Æ»ÒÃÎ¤ë¿Í
¡Ö3·îËö¤Ë¤¢¤ë½Õ¤ÎÃæ³ØÀ¸¥Ï¥ó¥É¥Ü¡¼¥ëÂç²ñ¤Ë¡¢¤¹¤´¤¤°ìÀ¸·üÌ¿Îý½¬¤·¤Æ¤¤¤Æ¡×
¾åÅÄ¤µ¤ó¿Æ»ÒÃÎ¤ë¿Í
¡Ö²£ÃÇËë¡£°ìÀ¸·üÌ¿¤ß¤ó¤Ê±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡£¡ÊÁÔ²ê¤µ¤ó¡Ë¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤ë´é¤·¤«»×¤¤½Ð¤»¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤â¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
Êì¿Æ¤Î³¨è½²Ã¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ä¡£
¾åÅÄ¤µ¤ó¿Æ»ÒÃÎ¤ë¿Í
¡Ö¡ÊÊì¿Æ¤Ï¡Ë¤¹¤´¤¤¤Ï¤¤Ï¤¤·¤Æ¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤â¥±¥é¥±¥é¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¸µµ¤¤Ç¤·¤¿¡×
¢£26ºÐÃË¡¢60¥¥íÄ¶¤ÇÁö¹Ô¤«
·Ù»¡¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¿ùÎÓÍÆµ¿¼Ô¤ÏÀÖ¿®¹æ¤òÌµ»ë¤·¤Æ¸òº¹ÅÀ¤Ë¿ÊÆþ¡£ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ë¡ÄêÂ®ÅÙ¤Î60¥¥í¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤ë¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÇÁö¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¡¢Áö¤Ã¤Æ¤¤¿·Ú¾èÍÑ¼Ö¤È¾×ÆÍ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¿ùÎÓÍÆµ¿¼Ô¤ÏÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡ÖÀÖ¿®¹æ¤Ç¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤ä¤í¤¦¤È»×¤¤¸òº¹ÅÀ¤ËÆþ¤Ã¤¿¡×¤È¡¢ÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ï¡¢»ö¸Î¤Î¾õ¶·¤ò¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê3·î9ÆüÊüÁ÷¡Ønews zero¡Ù¤è¤ê¡Ë
