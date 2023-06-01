¸¶Ìý¹âÆ¡¡G7¤ÎºâÌ³Áê¤¬²ñ¹ç¡ÄÀÐÌýÈ÷Ãß¤Î¶¨Ä´Êü½Ð¤Ê¤ÉµÄÏÀ
ÃæÅì¾ðÀª¤Î¶ÛÇ÷²½¤Ë¤è¤ë¸¶Ìý²Á³Ê¤Î¹âÆ¤ò¼õ¤±¡¢G7¡á¼çÍ×7¤«¹ñ¤ÎºâÌ³Áê¤¬¥ª¥ó¥é¥¤¥ó²ñ¹ç¤ò³«ºÅ¤·¡¢ÀÐÌýÈ÷Ãß¤Î¶¨Ä´Êü½Ð¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄÏÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÊÒ»³ºâÌ³Áê
¡ÖÀÐÌýÈ÷Ãß¤ÎÊü½Ð¤Ê¤ÉÀ¤³¦¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¶¡µë¤ò»Ù¤¨¤ëÁ¼ÃÖ¡¢¤½¤ÎÂ¾É¬Í×¤ÊÂÐ±þ¤ò¹Ö¤¸¤ë¤³¤È¤Ç°ìÃ×¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÈó¾ï¤ËÂç¤¤ÊÀ®²Ì¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
9ÆüÌë¹Ô¤ï¤ì¤¿ºâÌ³Áê²ñ¹ç¤Ë¤Ï¡¢IEA¡á¹ñºÝ¥¨¥Í¥ë¥®¡¼µ¡´Ø¤Î»öÌ³¶ÉÄ¹¤é¤â½ÐÀÊ¤·¡¢³Æ¹ñ¤¬È÷Ãß¤¹¤ëÀÐÌý¤ò¶¨Ä´¤·¤ÆÊü½Ð¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶¨µÄ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
²ñ¹ç¤Ç¤Ï¡¢»Ô¾ì¤Î°ÂÄê²½¤ËÉ¬Í×¤Ê¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢È÷Ãß¤ÎÊü½Ð¤â´Þ¤á¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¼êÃÊ¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¶á¤¯¡¢G7¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼Áê²ñ¹ç¤Ç¤è¤ê¶ñÂÎÅª¤ÊµÄÏÀ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£