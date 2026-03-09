ËÌÄ«Á¯¤¬½÷»Ò¥¢¥¸¥¢ÇÕ¤Ç¥×¥ì¡¼ºÆ³«¤òµñÈÝ¡ÄVAR¡È¼ºÅÀÈ½Äê¡É¤ËÇ¼ÆÀ¤»¤º4Ê¬´ÖÌÔ¹³µÄ¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÁ°È¾½ªÎ»¤Î°ÛÎã»öÂÖ
[3.9 ½÷»Ò¥¢¥¸¥¢ÇÕ ËÌÄ«Á¯ 1-2 Ãæ¹ñ]
¡¡ËÌÄ«Á¯½÷»ÒÂåÉ½¤Ï9Æü¡¢½÷»Ò¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¥°¥ë¡¼¥×¥ê¡¼¥°ºÇ½ªÀá¤ÇÃæ¹ñ½÷»ÒÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¤·¡¢1-2¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£Á°È¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤Ë¤ÏVAR¤Î²ðÆþ¤ò·Ð¤Æ¥ª¥Õ¥µ¥¤¥É¤«¤é¼ºÅÀ¤ËÊ¤¤Ã¤¿È½Äê¤ËÌÔ¹³µÄ¤·¡¢¥×¥ì¡¼ºÆ³«¤Ë±þ¤¸¤Ê¤¤¿¶¤ëÉñ¤¤¤ò¸«¤»¤Æ¾ìÆâ¤¬ÁûÁ³¤È¤·¤¿¡£
¡¡1-1¤Ç·Þ¤¨¤¿Á°È¾45+4Ê¬¡¢Ãæ¹ñ¤¬ÃæÈ×º¸´ó¤ê¤«¤é¤ÎFK¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¡£¥¥Ã¥«¡¼¤ÎDF¥ä¥ª¡¦¥¦¥§¥¤¤¬¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢±¦¤Ø¥í¥ó¥°¥Ü¡¼¥ë¤ò½³¤ê¹þ¤ó¤À¤È¤³¤í¡¢ËÌÄ«Á¯¤Ï°ìµ¤¤Ë¥é¥¤¥ó¤ò¾å¤²¤ë¥ª¥Õ¥µ¥¤¥É¥È¥é¥Ã¥×¤òÈ¯Æ°¤·¤¿¡£°ìÃ¶¤Ï¥×¥ì¡¼¤¬Â³¤¤¤Æ´°Á´¤Ë¥Õ¥ê¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿Ãæ¹ñDF¥Á¥ã¥ó¡¦¥Á¥§¥ó¥·¥å¤ÎÀÞ¤êÊÖ¤·¤òFW¥ï¥ó¡¦¥·¥å¥¢¥ó¤¬¥´¡¼¥ë¤Ë²¡¤·¹þ¤ó¤À¤¬¡¢¤³¤³¤ÇÅ«¤¬ÌÄ¤Ã¤Æ¥Á¥ã¥ó¡¦¥Á¥§¥ó¥·¥å¤Î¥ª¥Õ¥µ¥¤¥É¤ÈÈ½Äê¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬VAR¤¬³ÎÇ§¤·¤¿·ë²Ì¡¢ËÌÄ«Á¯DF¥ê¡¦¥ß¥ç¥ó¥°¥à¤Î±¦Â¤¬¤ï¤º¤«¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤ª¤ê¥Á¥ã¥ó¡¦¥Á¥§¥ó¥·¥å¤Ï¥ª¥Õ¥µ¥¤¥É¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬È½ÌÀ¡£¥ª¥Õ¥µ¥¤¥É¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤«¤É¤¦¤«¤Ï¼ç´Ñ¤ÎÈ½ÃÇ¤òÉ¬Í×¤È¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢ÄÌ¾ïÄÌ¤êVAR¤«¤é¤Î¾ðÊó¤ò¼õ¤±¤¿¼ç¿³¤¬±ÇÁü¤ò³ÎÇ§¤·¤Ê¤¤¡ÖVAR¥ª¥ó¥ê¡¼¡¦¥ì¥Ó¥å¡¼¡×¤Ë¤è¤Ã¤ÆÃæ¹ñ¤ÎÆÀÅÀ¤Ø¤ÈÈ½Äê¤òÊÑ¹¹¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÈ½Äê¤ËÂÐ¤·¤ÆËÌÄ«Á¯¤ÏÌÔ¹³µÄ¡£¥¥ã¥×¥Æ¥ó¥Þ¡¼¥¯¤ò´¬¤¯DF¥¢¥ó¡¦¥¯¥¯¥Ò¥ã¥ó¤ÏÈ½Äê¤ËÇ¼ÆÀ¤»¤º¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¤Î¥ì¡¦¥Á¡¼¡¦¥ê¡¼¼ç¿³¤ËÄ¾ÀÜ±ÇÁü¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¡Ö¥ª¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¡¦¥ì¥Ó¥å¡¼¡×¤ò¼¹Ù¹¤ËÍ×µá¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤â°ìÀÆ¤ËËÌÄ«Á¯Â¦¤Î¥Ù¥ó¥ÁÁ°¤Þ¤Ç½¸¤Þ¤Ã¤Æ¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ¤¹¤ë¤³¤È¤òµñÈÝ¡£´ÑµÒÀÊ¤«¤é¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤¬Èô¤Ö¤Ê¤«¡¢¥ê¡¦¥½¥ó¥Û´ÆÆÄ¤âÈ½Äê¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ºÂè4¿³È½°÷¤Î¥é¥é¡¦¥ê¡¼»á(¹ë½£)¤Ë¥ª¥Õ¥µ¥¤¥É¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·Â³¤±¤¿¡£
¡¡¼ç¿³¤¬´ÆÆÄ¤Ë¥¤¥¨¥í¡¼¥«¡¼¥É¤òÄó¼¨¤·¤Æ¤«¤é¤âËÌÄ«Á¯¤Ï¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë±þ¤¸¤º¡¢ËÌÄ«Á¯¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤¬¥Ù¥ó¥ÁÁ°¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤ÆÇ¼ÆÀ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÍÍ»Ò¤ò¸«¤»Â³¤±¤¿¤Þ¤Þ»þ´Ö¤¬·Ð²á¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢¼ç¿³¤Ï¥´¡¼¥ë¤ËÈ½Äê¤òÊÑ¹¹¤·¤Æ¤«¤é4Ê¬20ÉÃ¤Û¤É¤¬·Ð²á¤·¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÁ°È¾½ªÎ»¤ÎÅ«¡£ËÜÍè¤Ï1Ê¬30ÉÃ¤Û¤É¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥àÃæ¤Î¥×¥ì¡¼¥¿¥¤¥à¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ºÆ³«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¥Ï¡¼¥Õ¥¿¥¤¥à¤ËÆÍÆþ¤¹¤ë°ÛÎã¤Î»öÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤â¤Ã¤È¤âËÌÄ«Á¯¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¥Ü¥¤¥³¥Ã¥È¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤»¤º¡¢¸åÈ¾¤ÏÍ½ÄêÄÌ¤ê¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£»î¹ç¤ÏÃæ¹ñ¤¬¤½¤Î¤Þ¤ÞÆ¨¤²ÀÚ¤Ã¤Æ¼ó°ÌÄÌ²á¤ò²Ì¤¿¤·¡¢ÇÔ¤ì¤¿ËÌÄ«Á¯¤Ï2°ÌÄÌ²á¡£ËÌÄ«Á¯¤Ï¾¡¤Æ¤Ð½÷»Ò¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×½Ð¾ì¸¢¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë½à¡¹·è¾¡¤Çº£Âç²ñ¤Î³«ºÅ¹ñ¡¦¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
