¤­¤Î¤¦¡Ê9Æü¡ËÌë¡¢ºë¶Ì¸©Áð²Ã»Ô¤ÎÏ©¾å¤Ç¡¢¹âÎð¤ÎÃËÀ­¤¬¼Ö¤Ë¤Ï¤Í¤é¤ì¡¢°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î½ÅÂÎ¤Ç¤¹¡£ÃËÀ­¤ò¤Ï¤Í¤¿¼Ö¤Ï¤½¤Î¤Þ¤ÞÆ¨Áö¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢·Ù»¡¤Ï¤Ò¤­Æ¨¤²»ö·ï¤È¤·¤Æ¹ÔÊý¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¤­¤Î¤¦¸á¸å8»þ20Ê¬¤´¤í¡¢Áð²Ã»Ô¿·±É¤Î»ÔÆ»¤Ç¡Ö¼ÖÎ¾¤¬ÃËÀ­¤ò¤Ï¤Í¡¢Æ¨Áö¤·¤¿¡×¤ÈÌÜ·â¤·¤¿½÷À­¤«¤é110ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

·Ù»¡´±¤¬¶î¤±¤Ä¤±¤¿¤È¤³¤í¡¢Ï©¾å¤Ç70Âå¤«¤é80Âå¤¯¤é¤¤¤ÎÃËÀ­¤¬Æ¬¤«¤é·ì¤òÎ®¤·¤¿¾õÂÖ¤ÇÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡£

ÃËÀ­¤ÏÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î½ÅÂÎ¤Ç¤¹¡£

·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÅìÀî¸ýÊýÌÌ¤«¤éÁö¤Ã¤Æ¤­¤¿¼Ö¤¬ÃËÀ­¤ò¤Ï¤Í¤Æ¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÁð²Ã»ÔÃæ¿´Éô¤ÎÊýÌÌ¤ËÁö¤êµî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

¸½¾ì¤ÏÊÒÆ»1¼ÖÀþ¤Î¸«ÄÌ¤·¤Î¤è¤¤Ä¾ÀþÆ»Ï©¤Ç¡¢¿®¹æ¤Î¤Ê¤¤¸òº¹ÅÀ¤Î²£ÃÇÊâÆ»¤Î¶á¤¯¤ÇÃËÀ­¤ÏÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

Æ¨Áö¤·¤¿¼Ö¤Ï¡¢ÉáÄÌ¾èÍÑ¼Ö¤ÇÀÖ¿§¤À¤È¤¤¤¦¾ðÊó¤â¤¢¤ê¡¢·Ù»¡¤Ï¤Ò¤­Æ¨¤²»ö·ï¤È¤·¤Æ¹ÔÊý¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£