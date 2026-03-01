¸øÎ©¶µ°÷¤Î»Ä¶È»þ´Ö¤¬²þÁ±¡¡·î¤´¤È¤Î»Ä¶È45»þ´Ö°Ê²¼¤òÌÜ»Ø¤¹ ¡Ö¡ØÆ¯¤Êý¤¬ÂçÊÑ¤½¤¦¡Ù¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸Ê§¿¡¤·¤¿¤¤¡×Ê¸²Ê¾Ê
2024Ç¯ÅÙ¤Î¸øÎ©¤Î¾®Ãæ¹â¹»¤Ê¤É¤Î¶µ°÷¤Î»Ä¶È»þ´Ö¤¬¡¢Á°Ç¯ÅÙ¤ËÈæ¤Ù¤Æ²þÁ±¤·¤¿¤³¤È¤¬Ê¸Éô²Ê³Ø¾Ê¤ÎÄ´ºº¤ÇÊ¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
2024Ç¯ÅÙ¤Î¶µ°÷¤ÎÊ¿¶Ñ»Ä¶È»þ´Ö¤ò¸«¤ë¤È¡¢·îÊ¿¶Ñ¡Ö45»þ´Ö°Ê²¼¡×¤Î³ä¹ç¤Ï¡¢¾®³Ø¹»¤¬77.8¡ó¡¢Ãæ³Ø¹»¤¬60.5¡ó¡¢¹â¹»¤¬72.6¡ó¤Ê¤É¤È¤¤¤º¤ì¤â²þÁ±·¹¸þ¤Ç¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö²áÏ«»à¥é¥¤¥ó¡×¤È¤µ¤ì¤ë»Ä¶È»þ´Ö¡¢·î80»þ´Ö°Ê¾å¤Î¶µ°÷¤Î³ä¹ç¤ò¸«¤Æ¤â²þÁ±·¹¸þ¤Ç¤¹¡£
Ê¸²Ê¾Ê¤Ï·î¤´¤È¤Î¶µ°÷¤Î»Ä¶È»þ´Ö¤òºÇÄ¹¤Ç¤â45»þ´Ö°Ê²¼¤È¤·¤¿¤¤¹Í¤¨¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï¶µ°÷¤¬¼«Âð¤Ç¶ÈÌ³¤ò¹Ô¤¦¡Ö»ý¤Áµ¢¤ê¶ÈÌ³¡×¤Î»þ´Ö¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¼ÂºÝ¤Î¶ÈÌ³»þ´Ö¤Ï¤µ¤é¤ËÄ¹¤¤²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Ê¸²Ê¾Ê¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ï¶µ°÷¤ÎÆ¯¤Êý²þ³×¤Î°ÕµÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¶µ°÷¤Î¤Ê¤ê¼êÉÔÂ¤òÊä¤¦¤¿¤á¤Ë¤Ï¶µ°÷¤È¤¤¤¦¿¦¶È¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¹â¤á¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¡¢¡ØÆ¯¤Êý¤¬ÂçÊÑ¤½¤¦¡Ù¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤òÊ§¿¡¤·¤¿¤¤¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£