¥Æ¡¼¥×¤ÇºÎ¼è¤·¤¿³ÑÁØ¤òAI¤¬Ê¬ÀÏ¡¡´¥Áç¤äÌÓ·ê¥È¥é¥Ö¥ë¤ò¡È¾ÍèÍ½Â¬¡É¤¹¤ë¿·µ»½Ñ¤ò¥Õ¥¡¥ó¥±¥ë¤¬¸ø³«
¥Æ¡¼¥×¤òÅ½¤Ã¤ÆºÎ¼è¤·¤¿³ÑÁØ¤òAI¡Ê¿Í¹©ÃÎÇ½¡Ë¤¬Ê¬ÀÏ¤·¤Æ¡¢È©¤Î·ò¹¯¾õÂÖ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¿·¤¿¤Ê¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬ÅÐ¾ì¤Ç¤¹¡£
¥¥ê¥ó¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹»±²¼¤Î²½¾ÑÉÊÂç¼ê¤Î¥Õ¥¡¥ó¥±¥ë¤¬È¯É½¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÆüËÜ½é¤È¤Ê¤ë¡¢AIµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤¿³ÑÁØ¤Î²òÀÏ¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖFANCL SKIN PATCH¡×¡£
ÀìÍÑ¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤ÇºÎ¼è¤·¤¿³ÑÁØ¤Î·Á¤äÂç¤¤µ¡¢´Þ¤Þ¤ì¤ë¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤òAI¤¬Ê¬ÀÏ¤·¡¢º£¤ÎÈ©¤Î¾õÂÖ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¾Íèµ¯¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤´¥Áç¤äÌÓ·ê¥È¥é¥Ö¥ë¤ÎÃû¤·¤Þ¤ÇÆÉ¤ß¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Å¹ÊÞ¤Ç¤ÎÂÎ¸³¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Ö¥é¥ó¥ÉÎÏ¤ÎÄì¾å¤²¤ò¿Þ¤ëÁÀ¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥¡¥ó¥±¥ë¡¦»°¶¶±ÑµÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§
º£¤Þ¤ÇÀÑ¤ß¾å¤²¤¿¥Õ¥¡¥ó¥±¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Î³Ë¤ÎÉôÊ¬¤ò¤·¤Ã¤«¤êÌÀ³Î¤Ë¤·¤Æ¡¢¼¡¤Î10Ç¯¤Ï¤³¤Î³Ë¤Ë½¸Ãæ¤·¡¢Â¾¼Ò¤Ë¤Ê¤¤¶¯¤ß¤ò²æ¡¹¥Õ¥¡¥ó¥±¥ë¤È¤·¤Æ½Ð¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¡£
·ò¹¯»Ö¸þ¤Î¹â¤Þ¤ê¤Ê¤É¤òÇØ·Ê¤Ë¥Ó¡¼¥ëÎà¤Î»Ô¾ì¤¬¿¤ÓÇº¤ß¡¢¿Æ²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë¥¥ê¥ó¤¬¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢»ö¶È¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢¥Õ¥¡¥ó¥±¥ë¤Ï²½¾ÑÉÊ¤È¥µ¥×¥ê¤Ê¤É¤Î·ò¹¯¿©ÉÊ¤ò»ý¤Ä¶¯¤ß¤òÀ¸¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢2035Ç¯¤Þ¤Ç¤ËÇä¤ê¾å¤²¼ý±×2000²¯±ß¤ÎÃ£À®¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¥°¥ë¡¼¥×Á´ÂÎ¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£