´Ú¹ñ¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡Ö»´»ö¤Î¼çÌò¤Ë¤Ê¤ê¤«¤±¤¿¡×¡¡9²óÅ·¹ñ¤ÈÃÏ¹ö¡Ä¾ÈÌÀ¤ËÉé¤±¤¸Ä¶Èþµ»¡Ö±¿¤âÌ£Êý¤·¤¿¡×¡ÚWBC¡Û
2¾¡2ÇÔ¤Ç3¤«¹ñÊÂ¤Ö¡Ä¼ºÅÀÎ¨¤Îº¹¤Ç´Ú¹ñ¤¬½à¡¹·è¾¡¤Ø
¡¡Ìîµå¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤Ï9Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Î1¼¡¥é¥¦¥ó¥É¡¦¥×¡¼¥ëC¤Ç´Ú¹ñ¤¬¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡Ê¹ë½£¡Ë¤Ë7-2¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£2¾¡2ÇÔ¤Ç3¤«¹ñ¤¬ÊÂ¤ó¤À¤¬¡¢¡Ö¼ºÅÀÎ¨¤Îº¹¡×¤Ë¤è¤ê´Ú¹ñ¤¬2°Ì¤È¤Ê¤ê4Âç²ñ¤Ö¤ê¤Î1¼¡¥é¥¦¥ó¥ÉÆÍÇË¡£½à¡¹·è¾¡¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿¡£¿Ê½Ð¾ò·ï¤Î5ÅÀ¥ê¡¼¥É¤ò¤á¤°¤ê¡¢1ÅÀ¤Î¹¶ËÉ¤¬Â³¤¯Å¸³«¡£¥¤¡¦¥¸¥ç¥ó¥Õ¼ç¾¡Ê¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡Ë¤¬9²ó¤Ë¸«¤»¤¿¥Ó¥Ã¥°¥×¥ì¡¼¤ò¡¢ËÜ¿Í¤Ï¡Ö²¿¤â¹Í¤¨¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤ÈÌµ¿´¤Î¹ÔÆ°¤Î·ë²Ì¤À¤È¤·¤¿¡£
¡¡9²óÎ¢¡¢7-2¤È¤¤Ã¤Á¤ê¥ê¡¼¥É¤Ï5ÅÀ¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤Ç´Ú¹ñ¥Ê¥¤¥ó¤Ï¼éÈ÷¤Ë½¢¤¤¤¿¡£1»à°ìÎÝ¤Ç¡¢¥Ñ¥ï¡¼¥Ò¥Ã¥¿¡¼¤Î¥¦¥£¥ó¥°¥í¡¼¥Ö¤ÎÂÇµå¤Ï±¦Ãæ´Ö¤Ø¤Î¶¯Îõ¤Ê¥é¥¤¥Ê¡¼¡£Ãæ·ø¤«¤é±¦Íã¤Ë°Ü¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¤¡¦¥¸¥ç¥ó¥Õ¤Ï¤³¤ÎÂÇµå¤ò¥¹¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¤·¤Ê¤¬¤é¹¥Êá¡£¥¹¥¿¥ó¥É¤ÏÂç¤¤¯Ê¨¤¤¤¿¡£¾¡¤Ä¤À¤±¤Ç¤Ï°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¤³¤Î»î¹ç¡¢½à¡¹·è¾¡¿Ê½Ð¤È¤¤¤¦ÂçÌÜÉ¸¤¬¡¢Âç¤¤¯¶á¤Å¤¤¤¿½Ö´Ö¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¤¡¦¥¸¥ç¥ó¥Õ¤Ï¤³¤Î½Ö´Ö¤ò¡Ö²¿¤â¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¥Ü¡¼¥ë¤¬Èô¤ó¤Ç¤¤¿¤È¤¤Ë¡ØÀäÂÐ¤ËÊá¤é¤Ê¤¤ã¡Ù¤È»×¤Ã¤ÆÁö¤ê½Ð¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ÅÓÃæ¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤¬¾ÈÌÀ¤Ë¾¯¤·Æþ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢±¿¤âÌ£Êý¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢Ã¼Àµ¤Ê´é¤ò¤Û¤³¤í¤Ð¤»¤¿¡£
¡¡9²óÉ½¡¢½à¡¹·è¾¡¿Ê½Ð¤Ë¤Ï¤â¤¦1ÅÀ¼è¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ç¡¢¥¤¡¦¥¸¥ç¥ó¥Õ¤ËÂÇÀÊ¤¬²ó¤Ã¤¿¡£1»à°ìÎÝ¤Î¾ìÌÌ¤ÇÂÇµå¤ÏÍ··â¤Ø¤Î¥´¥í¡£¤³¤ì¤ò¥Ç¡¼¥ë¤¬ÆóÎÝ¤Ø°Á÷µå¤·¡¢°ì¡¢»°ÎÝ¤È¤Ê¤Ã¤ÆÂ³¤¯¥¢¥ó¡¦¥Ò¥ç¥ó¥ß¥ó¤¬Ãæµ¾Èô¡£ÃÍÀé¶â¤ÎÆÀÅÀ¤òÀ¸¤ó¤À¡£
¡¡¥¤¡¦¥¸¥ç¥ó¥Õ¤Ï¤³¤Î¾ìÌÌ¤Ë¡Ö»ä¤¬¡Ø»´»ö¤Î¼çÌò¡Ù¤Ë¤Ê¤ê¤«¤±¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢´Ú¹ñ¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤Îµ¡±¿¤¬¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¡£¾¡ÇÔ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢ÅÀº¹¤Ë¤âµ¤¤òÇÛ¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿»î¹ç¤ò¡Ö¤ß¤ó¤ÊÅÀ¤ò¼è¤é¤Ê¤¤ã¤È¤¤¤¦Ê·°Ïµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢ËÜÅö¤ËºÇ¸å¡¢·àÅª¤Ë¼ºÅÀ¤òËÉ¤¤¤Ç¼é¤êÈ´¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤ÈËþÂ¤²¤Ë¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡¦±©Ä» ·ÄÂÀ / Keita Hatori¡Ë