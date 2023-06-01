¡Ö²¿²ó¤âÅêÉ¼¤Ë¹Ô¤³¤¦¡×¤Ê¤É¤ÈÅê¹Æ¡¡½°±¡Áª¤ÇÆó½ÅÅêÉ¼ ÃË¡Ê47¡ËÂáÊá
Àè·î¹Ô¤ï¤ì¤¿½°±¡Áª¤Î´üÆüÁ°ÅêÉ¼¤ÇÉÔÀµ¤Ë2²óÅêÉ¼¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¸ø¿¦ÁªµóË¡°ãÈ¿¤Îº¾µ¶ÅêÉ¼¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Åìµþ¡¦ÀéÂåÅÄ¶è¤Î²ñ¼Ò°÷¡¢¾®»³ÃÒ¹ÔÍÆµ¿¼Ô¡Ê47¡Ë¤Ç¤¹¡£
¾®»³ÍÆµ¿¼Ô¤ÏÀéÂåÅÄ¶èÆâ¤ÎÅêÉ¼½ê¤ÇÅêÉ¼¤òºÑ¤Þ¤»¤¿¤ª¤è¤½30Ê¬¸å¤Ë¡¢ÊÌ¤ÎÅêÉ¼½ê¤Ç¤â2²óÌÜ¤ÎÅêÉ¼¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î»þ¡¢¡ÖÅêÉ¼½êÆþ¾ì·ô¡×¤ÏÄó¼¨¤»¤º¡¢·¸°÷¤ËÌ¾Á°¤äÀ¸Ç¯·îÆü¡¢½»½ê¤Ê¤É¤òÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤ÇÅêÉ¼¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¡¢SNS¤Ç¤Ï¡Ö²¿²ó¤âÅêÉ¼¤Ë¹Ô¤³¤¦¡×¤Ê¤É¤ÈÅê¹Æ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£