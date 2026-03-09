ユーロドルはアジア時間の１．１５ドル前半から買戻しの動きが見られており、一時１．１５ドル台後半まで買い戻されていた。ただ、依然として上値が重い展開に変化はない。



中東情勢が依然として混乱が収まらない中、週明けの原油相場が１００ドルを一気に突破している。これを受けて市場では、ＥＣＢの利上げ見通しが台頭している。短期金融市場では年内に１回の利上げは確実、２回を３５％の確率で織り込んでいる。



エネルギー価格高騰で、物価上昇の加速が懸念されている。先週にシュナーベルＥＣＢ専務理事（ドイツ出身）は、インフレの上振れリスクに強い警戒必要との認識を示していた。



EUR/USD 1.1567 EUR/JPY 183.22 EUR/GBP 0.8656



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

