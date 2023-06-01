Êâ¹Ô¼Ô¤ËÆ»¤ò¾ù¤Ã¤¿¼Ö¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÃæ»Ø¡¢Ä¾¸å¤Ë¥Ð¥¤¥¯¤È¾×ÆÍ¡½Ãæ¹ñ
Ãæ¹ñ¡¦¾å³¤»Ô¤Ç¼«Æ°¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿½÷À¤¬Êâ¹Ô¼Ô¤ËÆ»¤ò¾ù¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢ÊÌ¤Î¼Ö¤Î±¿Å¾¼ê¤«¤éÃæ»Ø¤òÎ©¤Æ¤é¤ì¤ë½ÐÍè»ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£Ãæ»Ø¤òÎ©¤Æ¤¿¿ÍÊª¤Î¼Ö¤ÏÄ¾¸å¤Ë¥Ð¥¤¥¯¤Ë¾×ÆÍ¤·¤¿¡£Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÃæ¹ñ¿·Ê¹½µ´©¤¬8Æü¤ËÅÁ¤¨¤¿¡£
½÷À¤¬±¿Å¾¤¹¤ë¼Ö¤Î¥É¥é¥¤¥Ö¥ì¥³¡¼¥À¡¼¤Î±ÇÁü¤Ë¤Ï¡¢½÷À¤Î¼Ö¤¬¸òº¹ÅÀ¤Çº¸ÀÞ¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿ºÝ¡¢°ìÃ¶Ää»ß¤·¤Æ²£ÃÇÊâÆ»¤òÅÏ¤ë¼«Å¾¼Ö¤äÊâ¹Ô¼Ô¤ËÆ»¤ò¾ù¤ëÍÍ»Ò¤¬±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£½÷À¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ÆÍÁ³¡¢¸þ¤«¤¤¤«¤é±¦ÀÞ¤·¤Æ¤¤¿¹õ¤¤¼Ö¤¬Á°¤Ë³ä¤ê¹þ¤ß¡¢±¿Å¾¼ê¤¬½÷À¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÃæ»Ø¤òÎ©¤Æ¤ë¥¸¥§¥¹¥Á¥ã¡¼¤ò¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¹õ¤¤¼Ö¤Î±¿Å¾¼ê¤Ï½÷À¤ÎÊý¤Ëµ¤¤ò¼è¤é¤ì¤¿¤Þ¤Þ¿Ê¤ßÂ³¤±¡¢Á°Êý¤Ë¤¤¤¿Çò¤¤¥Ð¥¤¥¯¤Ë¾×ÆÍ¡£±ÇÁü¤Ë¤Ï¡¢¥Ð¥¤¥¯¤ÎÃËÀ¤¬¹õ¤¤¼Ö¤Î±¿Å¾¼ê¤Ë¥¸¥§¥¹¥Á¥ã¡¼¤ò¸ò¤¨¤ÆÊ¸¶ç¤ò¸À¤¦ÍÍ»Ò¤â±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
½÷À¤Ï¡ÖÅö»þ¤ÏÍ¼Êý¤Î¥é¥Ã¥·¥å¤À¤Ã¤¿¡£Èà¡Ê¹õ¤¤¼Ö¤Î±¿Å¾¼ê¡Ë¤Ï¤¿¤Ö¤ó¡¢»ä¤Î±¿Å¾¤¬²¼¼ê¤¯¤½¤À¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡£»ä¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÃæ»Ø¤òÎ©¤Æ¤Æ¤¤¿¡£¤³¤Î»þ¤ÏËÜÅö¤ËÊ¢¤¬Î©¤Ã¤¿¡£12Ç¯´Ö±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¿¤±¤É¡¢¤³¤ó¤Ê¿Í¤ËÁø¶ø¤·¤¿¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¡£¤¢¤Î¡Ê¥Ð¥¤¥¯¤Î¡Ë¤ª¤¸¤µ¤ó¤Ï±¿¤¬°¤¯¤Ö¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¸ÀÍÕ¤â¤Ê¤¤¡×¤È¤¢¤¤ì¤¿¡£
Ãæ¹ñ¤Î¥Í¥Ã¥È¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö°ø²Ì±þÊó¡×¡Ö¡Ê°¤¤¹Ô¤¤¤Î¡ËÊó¤¤¤¬¤³¤ó¤Ê¤ËÁá¤¯Ë¬¤ì¤ë¤È¤Ï¤Í¡×¡Ö²£ÃÇÊâÆ»¤ÎÊâ¹Ô¼Ô¤âÌµ»ë¤·¤Æ¿Ê¤â¤¦¤È¤¹¤ë¤È¤Ï¡×¡Ö¤Þ¤µ¤Ë¼«¶È¼«ÆÀ¡×¡Ö¡Ê¹õ¤¤¼Ö¤Î±¿Å¾¼ê¤Ï¡ËÄ´»Ò¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¤À¡×¡Ö¤Ç¤â¼ÂºÝ¤Ë¤³¤¦¤¤¤¦±¿Å¾¼ê¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡×¡ÖÊâ¹Ô¼Ô¤ËÆ»¤ò¾ù¤ë¤È¡¢¸å¤í¤«¤é¥¯¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤òÌÄ¤é¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢¥Ñ¥Ã¥·¥ó¥°¤µ¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤è¤¯¤¢¤ë¡×¡Ö¡Ê¥Ð¥¤¥¯¤Î¡Ë¤ª¤¸¤µ¤ó¤Ï¤½¤Î¾ì¤ÇÅÝ¤ì¤ì¤Ð¡¢²È¡¢¼Ö¡¢¶â¤¬¼ê¤ËÆþ¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊËÝÌõ¡¦ÊÔ½¸/ËÌÅÄ¡Ë