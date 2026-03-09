過去の研究（青紫の星印）と「星衍」が発見した候補銀河（オレンジの星印）の比較図。（北京＝新華社配信）

【新華社北京3月9日】はるか遠くの暗く弱い天体や宇宙構造の探索は、宇宙の起源と進化、物質とエネルギーの循環など科学の謎を解明する鍵になる。

中国・清華大学の戴瓊海（たい・けいかい）自動化学科教授や蔡崢（さい・そう）天文学科副教授、呉嘉敏（ご・かびん）自動化学科副教授らが率いる研究チームは、計算光学の原理と人工知能（AI）アルゴリズムに基づき、天文AIモデル「星衍（せいえん＝ASTERIS）」を開発。暗く弱い天体の信号を解読し、130億光年以上先の銀河を探査するとともに、現時点で世界最深となる深宇宙画像の取得に成功した。研究成果はこのほど、科学誌サイエンス電子版に掲載された。

天文ＡＩモデル「星衍」のイメージ図。（北京＝新華社配信）

蔡氏は「現在世界で探査深度が最も優れた深宇宙画像を生成し、深宇宙探査の限界を更新して極深宇宙画像を作成した」と述べた。研究チームは「星衍」を使い、宇宙誕生（ビッグバン）から2億〜5億年に存在していた初期宇宙の銀河候補を160個余り発見した。同時期の銀河の発見はこれまで、50個余りに過ぎなかった。

サイエンスの査読者は、今回の研究が宇宙探査に「強力なツール」をもたらしたとし「天文学に大きな影響を与えるだろう」と評価した。（記者/魏夢佳）