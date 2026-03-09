ジョンマスターオーガニックの限定ハンドクリーム♡春を感じる香りの潤いケア

手元を見せる機会が増える春。そんな季節にぴったりのアイテムが、ジョンマスターオーガニックから数量限定で登場します。2026年3月12日（木）より発売されるのは、植物由来の保湿オイルを贅沢に配合したハンドクリーム。ふんわりすべすべの手肌へ導きながら、春の自然を思わせる心地よい香りも楽しめるのが魅力です。日常のハンドケアはもちろん、春のギフトにもぴったりのアイテムとして注目されています♡

植物オイル配合で潤う手肌へ

ジョンマスターオーガニックのハンドクリームは、ブランドを代表するアルガンオイル（アルガニアスピノサ核油）に加え、マルラオイル（スクレロカリアビレア種子油）、アーモンド油の3つの植物オイルをブレンド。

肌なじみのよいオイルが角質層まで潤いを届け、乾燥しがちな手肌をしっとりと整えます。

さらにチャ葉エキスやローズヒップエキス（カニナバラ果実エキス）などの植物エキスを配合。手肌のキメを整え、潤いに満ちた明るい印象の手元へ導きます。

コクがありながらもなめらかに伸び広がるテクスチャーで、ベタつき感が少なくさらりとした仕上がり。触れたくなるようなやわらかな手肌を叶えます。

春を感じる2種類の香り

モイストブルーム ハンドクリーム（パープルフラワー）



価格：30g・2,530円（税込）

秘密の谷で見つけたオアシスをイメージした香り。

フレッシュなシトラスの爽やかさから始まり、野に咲く花々を思わせるフローラルとサンダルウッドの温もりが重なり合う、ほのかに甘くみずみずしい香りです。

モイストブルーム ハンドクリーム（アロマティックウッズ）



価格：30g・2,530円（税込）

木漏れ日が差し込む森の朝を思わせる爽やかな香り。シトラスノートにカルダモンのスパイス感、澄んだハーバルノートが広がり、最後はシダーウッドの温もりが穏やかな余韻を残します。

どちらも30gサイズで持ち運びしやすく、外出先でも気軽にハンドケアができるのも嬉しいポイントです♪

春のギフトにぴったりの限定ラッピング

hand care gift（purple flower）



価格：2,530円（税込）

hand care gift（aromatic woods）



価格：2,530円（税込）

ホワイトデーのお返しや入学祝いなど、春のギフトにぴったりの限定ラッピングセットも登場します。

春らしい特別パッケージ入りなので、そのまま贈れるのも魅力。大切な人へのちょっとした贈り物にもおすすめです。

指先から春を感じるハンドケア

乾燥や手荒れが気になりやすい手元は、日々のケアが大切。

ジョンマスターオーガニックの限定ハンドクリームは、植物由来の潤い成分と自然を思わせる香りで、ハンドケアの時間を心地よいひとときに変えてくれます。

持ち歩きやすいサイズと上品な香りで、気分をリフレッシュしたい時にもぴったり。春の訪れを感じるアイテムとして、自分用にもギフト用にもぜひチェックしてみてくださいね♡