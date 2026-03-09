原油価格の高騰についてアメリカ国内ではどのような反応が出ているのでしょうか。NNNワシントン支局の山崎大輔記者に聞きます。

◇

車社会のアメリカでガソリンの価格は最も身近で、物価高を実感する物価の指標といえます。

ことし11月に行われる中間選挙では生活費のコストなど経済問題が大きな争点となる見通しで、ガソリン価格が高騰すれば大打撃となります。

アメリカメディアは「政治的なリスクを負った」「身内の共和党議員からも『ガソリン価格の高騰に耐えられるのには限界がある』などと不満の声が出ている」と伝えています。

――原油高騰はトランプ大統領に軍事作戦への判断に影響を与えるでしょうか？

はい、トランプ支持者からの反発や、株価や国債など経済への影響が大きくなれば、トランプ氏がイランへの攻撃から早めに手を引く可能性があります。

トランプ氏はこれまでも株価や国債が下落すると関税をとりやめるなど、「トランプ氏を止めることができるのはマーケットだけ」と指摘されています。

最新の世論調査ではトランプ政権のインフレ対策に「不支持」が大幅に上回っていて、焦りも見えています。

8日のイスラエルメディアのインタビューでは攻撃の停止について「適切な時期に決断する」と言及するなど、トランプ氏の決断次第では早期の幕引きもあり得るとの考えを示しています。

自らが引き起こした原油価格の高騰に、追い込まれているといえます。