NTTドコモ、Leicaカメラ搭載スマホ「AQUOS R9 pro SH-54E」と「AQUOS R9 SH-51E」にAndroid 16へのOSバージョンアップを提供開始
|docomoスマホ「AQUOS R9 pro SH-54E」と「AQUOS R9 SH-51E」がAndroid 16に！
NTTドコモは9日、同社が販売する5G対応フラッグシップスマートフォン（スマホ）「AQUOS R9 pro SH-54E」および「AQUOS R9 SH-51E」（ともにSharp製）に対して最新プラットフォーム「Android 16」へのOSバージョンアップを含めたソフトウェア更新の提供を2026年3月9日（月）より順次提供するとお知らせしています。
更新後のビルド番号は両機種ともに「03.00.03」で、ビルド番号は「設定」→「デバイス情報」→「ビルド番号」にて確認できます。主な更新内容は以下の通りとなっていますが、合わせてシャープの公式Webページ『Android 16対応 OSアップデート｜OSバージョンアップ情報｜サポート｜AQUOS：シャープ』や『OSアップデート（ver.16） - よくあるご質問』もご確認ください。
＜主なアップデート内容＞
・Android 16に対応
詳細はAndroid 16のページをご確認ください
・Android 16に伴う機能向上や操作性改善
詳細はこちらをご確認ください。
・チョイススクリーン対応
今回のアップデートにより、複数のブラウザ・検索アプリ・検索エンジンから選択できる画面（チョイススクリーン）が新たに表示されるようになります。
＜改善される事象＞
・一部の米国通信キャリアSIMを挿入すると国内SIMを入れても緊急通報番号へ発信できない場合があります。
・アプリ履歴画面が強制的に左方向にスクロールされ、表示された最古左端の履歴アプリ以外選択出来ない場合があります。
・複数のブラウザ・検索アプリ・検索エンジンから選択できる画面（チョイススクリーン）が新たに表示されるようになります。
・セキュリティ更新（設定メニューのセキュリティパッチレベルが2026年1月になります。）
AQUOS R9 pro SH-54EとAQUOS R9 SH-51Eはともにシャープが展開する「AQUOS」ブランドにおける2024年のフラッグシップスマホ「AQUOS R9 pro」と「AQUOS R9」のNTTドコモ版で、ともにLeica Camera（以下、ライカ）が監修したカメラ機能を搭載しており、AQUOS R9 proは1型センサーとVARIO-SUMMICRONレンズ、AQUOS R9は1／1.55型センサーとHECTORレンズを搭載しています。詳細は以下の記事をご参照ください。
・シャープ、ライカ監修カメラ搭載の新フラッグシップスマホ「AQUOS R9」を発表！日本ではメーカー版やNTTドコモ版、SoftBank版が7月中旬以降より順次発売 - S-MAX
・シャープ、ライカ監修カメラやSnapdragon 8s Gen 3を搭載した新フラッグシップスマホ「AQUOS R9 pro」を発表！12月上旬発売 - S-MAX
両機種ともに発売時にはAndroid 14がプリインストールされており、その後、2025年6月よりAndroid 15が提供されてきましたが、今回、最新のAndroid 16が提供開始されました。更新は「設定」→「システム」にて「詳細設定」を押して「システムアップデート」から画面の指示に従って操作して実施します。詳細は『「AQUOS R9 SH-51E」端末本体によるソフトウェアアップデート手順書（PDF形式：226KB）』または『「AQUOS R9 pro SH-54E」端末本体によるソフトウェアアップデート手順書（PDF形式：217KB）』をご確認ください。更新に際しての注意事項は以下の通り。なお、最大3回のOSアップデートと最大5年のセキュリティーアップデートのサポートが保証されています。
・アップデート手順をよく読み、お客さまの責任において実施してください。
・アップデート完了後は、以前のソフトウェアへ戻すことはできません。
・アップデート中、本端末固有の情報（機種や製造番号、ソフトウェアバージョン情報など）が当社のサーバーに送信されます。当社は送信された情報を、アップデート以外の目的には利用いたしません。
・アップデートには再起動が伴い、その間は電話の発着信を含めすべて機能をご利用いただけません。
・アップデートは、本端末に保存されたデータを残したまま行うことができますが、お客様の端末の状態（故障・破損・水濡れなど）によってはデータの保護ができない場合があります。必要なデータは事前にバックアップを取っていただくことをおすすめします。各アプリの持つデータについて、バックアップ可能な範囲はアプリにより異なります。各アプリでのバックアップ方法は、各アプリの提供元にご確認ください。
・国外でアップデートを行う場合は、Wi-Fi接続が必要です。
・以下の場合はアップデートができません。事象を解消後に再度お試しください。
・日付・時刻を正しく設定していないとき
・必要な電池残量がないとき
・内部ストレージに必要な空き容量がないとき
・国際ローミング中
・アップデート中は電源を切ったりしないでください。
・更新ファイルのダウンロード中は電波状態の良いところで、移動せずに実行することをおすすめします。電波状態が悪い場合には、アップデートを中断することがあります。
・サポート期間中にアップデートに失敗し、一切の操作ができなくなった場合には、ご相談ください。お問い合わせ先については、ドコモのホームページ掲載の取扱説明書（PDFファイル）をご覧ください。
・サポート期間終了後にアップデートが配信される場合がございますが、アップデートについてはお客様の責任において実施してください。
・アップデート後にGoogle Playストアなどからアプリケーションをアップデートしてください。
※Android 15向けのアプリケーションはAndroid 16では正常に動作しない場合があります。
※Android 16に非対応のアプリによって端末の動作が不安定になる場合や、機能が正常に動作しなくなる場合があります。
※各アプリケーションのAndroid 16対応有無については、アプリケーションの提供元にご確認ください。
記事執筆：memn0ck
■関連リンク
・エスマックス（S-MAX）
・エスマックス（S-MAX） smaxjp on Twitter
・S-MAX - Facebookページ
・SHARP AQUOS R9 pro 関連記事一覧 - S-MAX
・SHARP AQUOS R9 関連記事一覧 - S-MAX
・AQUOS R9 pro SH-54Eのソフトウェアアップデート | お客さまサポート | NTTドコモ
・AQUOS R9 SH-51Eのソフトウェアアップデート | お客さまサポート | NTTドコモ
・AQUOS R9 pro SH-54Eサポート情報｜サポート｜AQUOS：シャープ
・AQUOS R9 SH-51Eサポート情報｜サポート｜AQUOS：シャープ
・AQUOS R9 pro SH-54E | Android スマートフォン | 製品 | NTTドコモ
・AQUOS R9 SH-51E | Android スマートフォン | 製品 | NTTドコモ