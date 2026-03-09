Ｇ７財務相が電話会議を実施し、片山財務相は、石油備蓄の放出など必要な対応講じることで一致したと明らかにした。石油備蓄の協調放出を巡って、会合で国際エネルギー機関（ＩＥＡ）から要請があったという。



・中東情勢や金融市場への影響を議論した。

・株式市場や為替を含む日本の市場変動について説明した。

・ホルムズ海峡状況は国際エネルギー市場の安全に極めて重要。

・石油備蓄の放出など必要な対応講じることで一致。

・Ｇ７で緊密な情報共有に努め必要なメッセージを適宜打ち出す。

・Ｇ７は今後もエネルギー市場の動向を注視する。

・フランス議長国から近くＧ７エネルギー大臣会合を開催と説明。

外部サイト