「ＷＢＣ東京プール ｐｒｅｓｅｎｔｅｄ ｂｙ ディップ オーストラリア代表２−７韓国代表」（９日、東京ドーム）

日本が先に準々決勝進出を決め、Ｃ組の残る１枠をかけた韓国、オーストラリア、台湾による争いが熾烈かつ複雑となった。

３チームが２勝２敗で並び、次に優先される「当該チーム間の勝敗」も全て１勝１敗となったため、その次に優先される「当該チーム間の失点率」で決められることに。

「失点率」は「失点数を守ったアウト数で割った数字」で、値が低い方が優位となる。

◆豪州３−０台湾（九回表で終了）

◆韓国４−５台湾（延長十回裏で終了）

◆豪州２−７韓国（九回裏で終了）

３チームとも失点も「７」で並んだ。

ただし韓国−台湾戦が延長戦に入ったことなどから韓国の「守ったアウト数」が３チームの中で一番大きくなり、これが明暗を分けた格好に。

【失点率】

韓国０・１２３

豪州０・１３

台湾０・１３

韓国が僅か０・００７差で準々決勝進出を決めた。

この日の試合前段階では韓国が相当不利な状況にあり、数字の事前逆算から韓国はオーストラリア戦で「５点差以上をつけて勝ち、２失点以内に抑える」ことが条件に。

大量リードしながらも初回から３ラン本塁打を被弾すれば試合中に敗退が決まる緊迫状況が続いた。

八回裏には２−６に追いつかれ、九回表に無得点なら敗退危機となったが１点を奪取して再び５点リード。九回裏もソロアーチを浴びれば敗退の危機だったが、切り抜けて勝利した。