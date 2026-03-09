「東京ドームの奇跡が起きた！」“韓国のイチロー”が大号泣　「超過酷条件」を打破しての8強進出に韓国メディアは狂喜乱舞「負の連鎖が終わった」【WBC】

歓喜に沸いた韓国ナイン(C)Getty Images

まさに死地からの脱出だ。3月9日に東京ドームで行われたワールド・ベースボール・クラシックの1次ラウンドC組の一戦で韓国は7-2でオーストラリアに勝利。「5点差以上をつけて勝利し、かつ2失点以内に抑えなければならない」という過酷条件をクリアし、見事に4大会ぶりの準々決勝ラウンド進出を決めた。

【動画】世界一軍団のパワーだ！韓国代表キム・ヘソンの同点右越え2ラン

韓国は文字通り土俵際まで追い込まれていた。6-1とリードした8回裏、一死二塁でバザーナの適時打でオーストラリアに1点を返され、無得点なら敗退が決まる9回の攻撃を迎えていた。

ただ、ここで韓国は意地を見せる。相手の送球エラーも絡んで一死一、二塁の局面を創出すると、4番アン・ヒョンミンが中堅への犠牲フライで追加点。これでオーストラリアに引導を渡した。

7-2というスコアは一見すると「圧勝」と言えるものだが、選手たちの重圧は想像に難くない。実際、試合終了直後にはナインがマウンド上に集結。「韓国のイチロー」の異名で親しまれる主将のイ・ジョンフをはじめグラウンド上で膝から崩れ落ち涙する者もいた。

まさに奇跡と言える1次ラウンド突破に、韓国メディアも狂喜乱舞だ。『OSEN』は「東京で奇跡が起きた！」と熱狂的に速報。「切実に望んだ1次ラウンド突破を選手たちはやってのけたのだ」と興奮気味にリポートした。