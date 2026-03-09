◆ＷＢＣ １次ラウンド Ｄ組 ドミニカ共和国１２―１オランダ＝７回コールド＝（８日・米マイアミ＝ローンデポパーク）

ＷＢＣ１次ＲのＤ組で優勝候補のドミニカ共和国が８日（日本時間９日）、オランダに大勝して連勝を飾った。Ｊ・ソト外野手（２７）が７回コールドを決める“サヨナラ弾”を放つなど、４本塁打１２得点で粉砕。２試合で７発２４得点と強力打線が大暴れしている。

主砲ソトが歓喜に沸く一塁ナインを指さした。９点リードの７回２死一塁で迎えた５打席目。１３７キロの初球スライダーを逃さず、“サヨナラ弾”を右中間に放り込んだ。「間違いなく私のキャリアで最も大事で美しい時間の一つだ」。昨季４３発の大砲がＷＢＣ初アーチの余韻に浸った。

ドジャース・大谷翔平を上回る１５年総額７億６５００万ドル（約１１４７億円＝当時のレート）の大型契約をメッツと結ぶスーパースター。劇的アーチの直前、他選手に出場機会を与えるため、プホルス監督からは交代を打診されていた。だが志願して向かった打席で、１球で仕留めて見せた。

試合後の会見。ソトは会場に入るや、ゲレロと共に机上に置かれる大会公式グローバルパートナー伊藤園の商品「お〜いお茶」を机の下に隠した。大谷が広告塔となっているのはアメリカでも知られている。実は３日前の会見でも行い、“恒例化”しつつある。

１１日（同１２日）に強豪ベネズエラとの直接対決を控え、同組２位は侍ジャパンと１４日（同１５日）の準々決勝で激突する。プホルス監督は「我々の使命は優勝。まずはイスラエル、その次にベネズエラだ。優先事項は明日だ」とキッパリ。１３年大会で史上初の全勝優勝を飾った強豪が王座奪還へ突き進む。

◇侍ジャパンの準々決勝の相手 日本は８日のオーストラリア戦で３連勝を飾り、Ｃ組１位通過が決定。１４日（日本時間１５日）の準々決勝（ローンデポパーク）では、Ｄ組２位と激突する。Ｄ組は日本時間９日の日程が終了した時点で、ドミニカ共和国とベネズエラが２勝、オランダが１勝２敗、イスラエルが１勝１敗、ニカラグアが３敗。他チームとの対戦も残すが、ドミニカ共和国とベネズエラの２強の構図で、１１日（同１２日）の直接対決の結果で順位が決まる可能性が高く、その場合は勝者が同組１位、敗者が２位となる。