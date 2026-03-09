「ＷＢＣ東京プール ｐｒｅｓｅｎｔｅｄ ｂｙ ディップ オーストラリア代表２−７韓国代表」（９日、東京ドーム）

オーストラリアは無念の敗退。試合後、選手らは呆然としたまま、ベンチで動けなかった。

ニルソン監督は「韓国は非常に積極的にバットを振ってきた。勝とうと思っていたが、投手がビハインドカウントが多かったのかなと思います」と脱帽。九回、遊撃手の失策についても触れ「エラーは非常に痛かった。グリップミスが大きな違いを生んでしまった」と悔やんだ。

４点差以内の敗戦なら１次リーグ突破。５点を追う八回にバザーナの適時打で１点を返し、４点差とした。だが、九回１死一塁から遊撃手デールがボールを握り損ねたまま無理に投げ、二塁へ悪送球。ミスも重なり、犠飛で痛恨失点した。５点差とされ、九回も反撃できなかった。

試合後、わきかえる韓国ナインの一方で、豪州代表ナインは頭を抱えて呆然。それでも、全員でグラウンドに出てファンの歓声に感謝すると、大歓声がわき起こった。

ベンチ裏では「多くの選手が涙していた」とニルソン監督。落胆を隠せないナインを集め、緊急ミーティングを開催した。指揮官は「いろんなメッセージがよぎったが、このような素晴らしい国際舞台でプレーできたが、まだ成長しなければならないことが分かった。負けは負けです」と現実を受け入れた。