Èá·à¤Î¹ë½£ÂåÉ½¤Ë´ÑµÒ¤«¤éÀ¹Âç¤ÊÇï¼ê¡¡Æ¬¤òÊú¤¨¤ÆÊòÁ³¢ª¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ÇÁ´°÷¤¬´¶¼Õ¼¨¤¹¡¡¥Ù¥ó¥ÁÎ¢¤Ç¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°
¡¡¡Ö£×£Â£ÃÅìµþ¥×¡¼¥ë¡¡£ð£ò£å£ó£å£î£ô£å£ä¡¡£â£ù¡¡¥Ç¥£¥Ã¥×¡¡¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢ÂåÉ½£²¡Ý£·´Ú¹ñÂåÉ½¡×¡Ê£¹Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤ÏÌµÇ°¤ÎÇÔÂà¡£»î¹ç¸å¡¢Áª¼ê¤é¤ÏÊòÁ³¤È¤·¤¿¤Þ¤Þ¡¢¥Ù¥ó¥Á¤ÇÆ°¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡£´ÅÀº¹°ÊÆâ¤ÎÇÔÀï¤Ê¤é£±¼¡¥ê¡¼¥°ÆÍÇË¡££µÅÀ¤òÄÉ¤¦È¬²ó¤Ë¥Ð¥¶¡¼¥Ê¤ÎÅ¬»þÂÇ¤Ç£±ÅÀ¤òÊÖ¤·¡¢£´ÅÀº¹¤È¤·¤¿¡£¤À¤¬¡¢¶å²ó¤ËÍ··â¼ê¤Î°Á÷µå¤â½Å¤Ê¤ê¡¢ÄËº¨¼ºÅÀ¡££µÅÀº¹¤È¤µ¤ì¡¢¶å²ó¤âÈ¿·â¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢¤ï¤¤«¤¨¤ë´Ú¹ñ¥Ê¥¤¥ó¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¹ë½£ÂåÉ½¥Ê¥¤¥ó¤ÏÆ¬¤òÊú¤¨¤ÆÊòÁ³¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢Á´°÷¤Ç¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ë½Ð¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤Î´¿À¼¤Ë´¶¼Õ¤¹¤ë¤È¡¢Âç´¿À¼¤¬¤ï¤µ¯¤³¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ù¥ó¥ÁÎ¢¤ÇÁª¼ê¤é¤ÏÎÞ¤¬»ß¤Þ¤é¤º¡£ÍîÃÀ¤ò±£¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Ë¥ë¥½¥ó´ÆÆÄ¤Ï¶ÛµÞ¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ò³«ºÅ¤·¡¢¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¤è¤®¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÁÇÀ²¤é¤·¤¤¹ñºÝÉñÂæ¤Ç¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤¿¡£¤Þ¤ÀÀ®Ä¹¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£