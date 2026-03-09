８日投開票の石川県知事選で、元自民党衆院議員で与党が推薦した現職の馳浩氏が敗北し、自民内に落胆が広がった。

高市首相（自民総裁）が異例の応援入りをしたが、前金沢市長の山野之義氏に約６０００票差で競り負け、２月の衆院選で大勝した勢いを生かせなかった。

首相は９日の党役員会で「残念な結果になった」と述べた。山野氏は自民市議出身で、鈴木幹事長は役員会後の記者会見で「詳細な分析をして次の選挙に生かさなければならない」と語った。

再選を目指した馳氏は、大票田の金沢市で約３万４０００票差をつけられた。首相が２月２８日に金沢市で馳氏の集会に出席して支持を呼びかけたが、効果は薄く、自民幹部は「あえて行く必要はなかった」と不満げに語った。２８日は米国がイラン攻撃を開始した日にあたり、自民の閣僚経験者は「中東情勢の対応に専念するべきだった」と述べた。

日本維新の会からも「首相が入れば劣勢を逆転できる『神話』が崩れた」（幹部）との声が出ている。

馳氏は能登半島地震の被害が大きかった自治体では山野氏の得票を上回った。自民の選対幹部は「震災復興では一定の評価を得られた」との見方を示した。