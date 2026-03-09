´Ú¹ñ¾¡Íø¤Î½Ö´Ö¡Ä¡Ö¤¢¤¢¡¢¤â¤¦¤³¤Ã¤Á¤â¡×¡¡´Ú¹ñ¼Â¶·ÀÊ¤âÀä¶«¡õ¹æµã¡Ö¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡×
¼ºÅÀÎ¨¤Îº¹¤Ç´Ú¹ñ¤¬¥°¥ë¡¼¥×¥ê¡¼¥°ÆÍÇË
¢£´Ú¹ñ 7¡¼2 ¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡Ê9Æü¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡´Ú¹ñÂåÉ½¤Ï9Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë1¼¡¥é¥¦¥ó¥ÉCÁÈ¤Ç¹ë½£ÂåÉ½¤Ë7-2¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£1¼¡¥é¥¦¥ó¥ÉÆÍÇË¤Ï¤«¤Ê¤ê¸·¤·¤¤¾ò·ï¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢´ñÀ×Åª¤Ë¾¡¤Á¾å¤¬¤ê¡¢Áª¼ê¤â´ÆÆÄ¤âÎÞ¤·¤¿¡£´Ú¹ñ¤Î¥Æ¥ì¥Ó¥Ö¡¼¥¹¤â»×¤¤¤Ï°ì½ï¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡7Æü¤ËÆüËÜ¡¢8Æü¤Ë¥Á¥ã¥¤¥Ë¡¼¥º¡¦¥¿¥¤¥Ú¥¤¤ËÇÔ¤ì¤¿´Ú¹ñÂåÉ½¤Ï¡Ö5ÅÀº¹°Ê¾å¤ò¤Ä¤±¤Æ¤Î¾¡Íø¡×¤«¤Ä¡Ö2¼ºÅÀ°ÊÆâ¡×¤¬É¬¿Ü¾ò·ï¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢½øÈ×¤«¤éÂÇÀþ¤¬ÌÔ¹¶¤·¤Æ5-0¤È¥ê¡¼¥É¡£¤·¤«¤·5²ó¡¢¥í¥Ó¡¼¡¦¥°¥ì¥ó¥Ç¥£¥Ë¥ó¥°¤ËÄËº¨¤Î°ìÈ¯¤òÍá¤Ó¤¿¡£6²ó¤Ë¥¥à¡¦¥É¥è¥ó¤ÎÅ¬»þÂÇ¤ÇºÆ¤Ó5ÅÀº¹¤È¤·¤¿¤¬¡¢8²ó¤Ë¥È¥é¥Ó¥¹¡¦¥Ð¥¶¡¼¥Ê¤ËÅ¬»þÂÇ¤òÍá¤Ó¤Æ4ÅÀº¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡9²ó¤Ë1ÅÀ°Ê¾å¤òÃ¥¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤Ã¤¿´Ú¹ñ¤À¤¬¡¢Áê¼ê¤Î¥ß¥¹¤âÍí¤ßµ¾Èô¤Ç7ÅÀÌÜ¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÎ¢¤Ï1»à°ìÎÝ¤«¤éÄ¹ÂÇÀ¤ÎÂÇµå¤òÂÇ¤¿¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¼ç¾¤Î¥¤¡¦¥¸¥ç¥ó¥Õ¤Î¹¥¼é¤ÇÁË»ß¡£ºÇ¸å¤Ï°ìÈô¤ËÍÞ¤¨¤Æ¾¡¤ÁÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡¾¡Íø¤Î½Ö´Ö¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ë¤ÏÂç´¿À¼¤¬µ¯¤¤¿¡£´Ú¹ñTV¶É¡ÖSBS¡×¤Ï¡¢ºÇ¸å¤Î¥¢¥¦¥È¤ò¸«ÆÏ¤±¤ë¤È¡Ö¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡´ñÀ×¤¬µ¯¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡´Ú¹ñ¤¬½à¡¹·è¾¡¿Ê½Ð¤Ë¿Ê¤ß¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¼Â¶·¤òËº¤ì¤ë¤Û¤É¤ÎÂçÀä¶«¡£¤¹¤¹¤êµã¤¯À¼¤âÊ¹¤³¤¨¤¿¡£¤½¤·¤Æ¥¤¡¦¥¸¥ç¥ó¥Õ¤¬¤Ò¤ÈÌÜ¤ò¤Ï¤Ð¤«¤é¤º¤ËÎÞ¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬±Ç¤ë¤È¡¢¡Ö¤¢¤¢¡Ä¡Ä¤â¤¦¤³¤Ã¤Á¤â¡×¤ÈÎÞ¤òÎ®¤·¡¢17Ç¯¤Ö¤ê¤Î´¿´î¤Ë¿´¤¬ÍÉ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë