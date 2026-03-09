３日、江口沈銀博物館の外観。（眉山＝新華社配信／呉暁）

【新華社眉山3月9日】中国明代末期の古戦場、四川省眉山市彭山区の江口沈銀遺跡の岷江（みんこう）川底で見つかった文化財を収蔵、展示する江口沈銀博物館が8日、一般公開された。国内唯一の金銀器をテーマにした博物館で、第1期として7千点余りを展示している。

江口沈銀遺跡では、2017年〜23年に行われた囲い堰を設けた計6回の考古学調査で遺物7万6千点（組）余りを発見。明代末期に四川省に割拠した農民反乱の指導者、張献忠（ちょう・けんちゅう）が合戦に敗れた際に大量の財物が川に沈んだとする「張献忠沈銀」伝説が事実であったことを証明した。遺跡は2017年度の全国十大考古新発見に選出されたほか、21年の「百年百大考古発見」にも選ばれた。

３日、江口沈銀博物館の内部。（眉山＝新華社記者／薛晨）

江口沈銀博物館の展示品は、一つ一つが明王朝の栄枯盛衰を無言のうちに語りかけている。重さ1805グラムの長沙府「歳供王府」五十両金錠（きんじょう＝金貨）、砕け散りながら奇跡的に復元された「蜀世子宝（しょくせいしほう）」金印などは、いずれも見る者の足を止めずにはおかない。解説員の趙麗賢（ちょう・れいけん）さんによると「蜀世子宝」金印は引き揚げ時に五つの破片に砕け、30メートルを超える範囲に散乱したが、考古調査隊員が半月かけてすべてを回収。復元の経緯そのものが考古学の伝説になったという。（記者/康錦謙、薛晨、余里）

３日、江口沈銀博物館で展示された五十両銀錠（ぎんじょう）。（眉山＝新華社記者／薛晨）

３日、江口沈銀博物館で展示された金配飾（装飾品）。（眉山＝新華社記者／薛晨）

３日、江口沈銀博物館で展示された虎紐「永昌大元帥」金印。重さは３キロを超える。（眉山＝新華社記者／薛晨）

３日、江口沈銀博物館で展示された金梁冠。（眉山＝新華社記者／薛晨）

３日、江口沈銀博物館で展示された金貨「西王賞功」。（眉山＝新華社記者／薛晨）

３日、江口沈銀博物館で展示された「蜀世子宝」金印。（眉山＝新華社記者／薛晨）

３日、江口沈銀博物館で展示された「長沙府天啓元年五十両金錠（きんじょう）」。（眉山＝新華社記者／薛晨）

３日、江口沈銀博物館で展示された「永昌大元帥」金印。（眉山＝新華社配信／張可凡）

３日、江口沈銀博物館で展示された金冊。（眉山＝新華社配信／張可凡）

３日、江口沈銀博物館の内部。（眉山＝新華社配信／呉暁）

３日、江口沈銀博物館で展示された金冊。（眉山＝新華社記者／薛晨）