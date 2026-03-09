◇第6回WBC1次ラウンドC組 韓国7―2オーストラリア（2026年3月9日 東京D）

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンドC組の韓国はオーストラリアに7ー2で勝利。オーストラリア、台湾と2勝2敗で並び、当該チーム間の失点率（失点÷守備アウト数）によって2位となり、4大会ぶりの突破を決めた。初戦でチェコに大勝したが日本、台湾に痛恨の連敗。突破の条件は「5点差以上、2失点以内の勝利」という圧倒的に不利な状況だったが、5番・文保景（ムン・ボギョン）が4打点を挙げる大暴れ。6−2の9回には安賢民（アン・ヒョンミン）が貴重な中犠飛を放ってチームを8強へ導いた。

試合後、柳志荽（リュ・ジヒョン）監督は「私の野球人生において一番の試合だった。選手たちが最後に集中力を発揮してくれた。選手たちの姿勢、本気度、そういうものが一つになって結果に表れた」と選手たちを称賛。

5回までに5−0と“突破圏”のリードを奪ったが、その後は1点を巡って突破チームが何度も入れ替わる激しい攻防が続いた。「先制点が早い段階で出た。我々のペース、平常心を維持しながら試合の流れを作っていくことができた」と試合を振り返り、9回にもぎとった犠飛による1点には「9回の攻撃は長年の願いが一つになった」と話した。

7−2で迎えた9回裏の守備ではヒヤリとする場面もあった。1死一塁からウィングローブの鋭い打球は右中間へ。この回、中堅から右翼へ回っていた主将の李政厚（イ・ジョンフ）がスライディングしながらスーパーキャッチ。指揮官は「イ・ジョンフの守備は難しい打球だった。さすがだと思った」と主将に最敬礼した。

米マイアミでの準々決勝ではD組1位チームと対戦するが、「今日の試合に100％の力を入れた。ですので明日から考えたい。今日の夜はもう休みたいです。本当に大変だった。明日の朝から準々決勝の準備を進めたい」と話していた。