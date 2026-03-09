東京ディズニーランドで4月9日からスタートするイベント『ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド』の開催に先立ち、フードやグッズの販売が開始。自分で組み合わせるパルフェやスウィーツセットを取材しました。

■園内には、ラルフのオブジェも

『ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド』は、東京ディズニーランドで開催されるスペシャルイベントシリーズ『ディズニー・パルパルーザ』の第6弾。映画『シュガー・ラッシュ』に登場するヴァネロペが主役のイベントです。

ヴァネロペが思い描いたお菓子でできた世界をテーマに、園内が“スウィーツの世界”に。ワールドバザール内に置かれたフォトロケーションには、今年から作品に登場するラルフが加わりました。

■自分で好きな組み合わせを楽しめる

ヴァネロペが主役のイベントは今回が2回目。なかでも注目されているのが“自分で組み合わせを選べる”パルフェやスウィーツセットです。

レストラン『アイスクリームコーン』では、ベース（2種類）、ソース（3種類）、トッピング（2種類）の3ステップを好きな組み合わせで選ぶことができるパルフェが登場。全12通りの中から自分好みのパルフェを楽しむことができます。

さらに、ショップ『ペイストリーパレス』では、パルフェをイメージされているカップまたはポーチの中にチョコレートクランチやおせんべいなどから、好きなお菓子を10個詰めることが可能。自分だけのオリジナルスウィーツセットを作る体験ができます。

スペシャルイベントシリーズ『ディズニー・パルパルーザ』で、自分好みに組み合わせられるフードの販売は初めてです。

■アイスクリームコーンの中からお肉！？

また、アイスクリームのような見た目のフードメニュー『牛カルビコーン』が再登場。コーンの中には、牛カルビとマッシュポテトが入っていて、ポップな見た目の食事メニューです。

『ヴェネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド』は、4月9日から6月30日まで開催されます。