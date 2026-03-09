◆ＷＢＣ １次ラウンドＣ組 オーストラリア２―７韓国（９日・東京ドーム）

侍ジャパンが１位突破を決めたＷＢＣ１次ラウンド（Ｒ）Ｃ組の２位争いは、韓国が「５点差以上、２失点以下でオーストラリアに勝利」というミラクルを実現し、準々決勝進出を決めた。

韓国がオーストラリアとの直接対決を制し、台湾を含めた３チームが２勝２敗に。当該チーム間の勝敗も１勝１敗で“三すくみ”の状態となり、失点率の争いとなった。

試合前の時点から、韓国突破の条件は「オーストラリア戦での５点差以上、２失点以下」。６−１の８回表までは逆転突破の点差だったが、８回裏に１失点し、一転、敗退の状況に陥った。絶体絶命の窮地から、９回表の最後の攻撃で１点を挙げ、ぎりぎりで突破条件を満たし、逃げ切った。

大逆転で１次Ｒ突破を決めた韓国ナインは試合後、喜びを爆発させた。１点が運命を分ける好勝負に、日本のファンも熱狂。ＳＮＳ上では「まるで甲子園出場がかかった試合」「漫画アニメのストーリー」「外国版甲子園みたいな盛り上がり方」「韓国まるで世界一取ったかのような雰囲気」などと、白熱の一戦を興奮気味に振り返る声が上がっていた。