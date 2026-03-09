◇第6回WBC1次ラウンドC組 韓国7―2オーストラリア（2026年3月9日 東京D）

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンドC組の韓国はオーストラリアに7ー2で勝利。オーストラリア、台湾と2勝2敗で並び、当該チーム間の失点率（失点÷守備アウト数）によって上回って2位となり、4大会ぶりの突破を決めた。初戦でチェコに大勝したが日本、台湾に痛恨の連敗。突破のためにはオーストラリアに5点差以上をつけ、かつ2点以内に抑えての勝利が必要だったが、その“条件通り”のスコアで8強へ駒を進めた。

9回裏のピンチを救ったのは主将の李政厚（イ・ジョンフ）だった。9回表に安賢民（アン・ヒョンミン）が貴重な中犠飛を放ってリードをみたび5点に広げ、迎えた最終回の守備。

1死一塁からウィングローブの鋭い打球はライトへ。この回、センターからライトへ回っていたイ・ジョンフはスライディングしながらスーパーキャッチ。抜けていれば運命が変わっていた打球をきっちり処理し、チームを8強へと導いた。

試合前には大谷翔平のドジャースの同僚で、ここまで全3試合に先発出場していた金慧成（キム・ヘソン）が前日の台湾戦で左指を負傷してスタメンから外れるという不測の事態。2回には先発の左腕・孫珠瑛（ソン・ジュヨン）が緊急降板するアクシデントに見舞われた。

そんな逆境を跳ね返してつかんだマイアミ切符。試合終了の瞬間、グラブで顔を覆ってグラウンドに突っ伏し泣き崩れる主将の姿に日本のSNSでも感動が広がり、「イジョンフ」がX（旧ツイッター）のトレンド入り。「うずくまるイジョンフにかけよる選手達 とても良い」「イジョンフが試合終了後泣いて俯いた時チームの皆がイジョンフの元に走ってくるの号泣」「イジョンフかっこ良すぎるスーパースター」などの声が上がった。