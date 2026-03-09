春だけの限定和菓子♡船橋屋「さくらの六穀おはぎ」で季節を感じるお彼岸のひととき

春の訪れを感じる和菓子を楽しみたい方に注目のニュースです。老舗和菓子店が手がける春限定のおはぎが、お彼岸の時期に合わせて登場します。ほんのり桜色のもち米と上品な甘さの餡子が織りなす、やさしい味わいが魅力。春の手土産やお供えにもぴったりな、季節感あふれる一品です。短い販売期間だからこそ味わいたい、特別な和菓子をぜひチェックしてみてください♪

桜香る春限定のおはぎ

「さくらの六穀おはぎ」は、桜の風味をほんのりまとったもち米で、なめらかなこし餡を包んだ季節限定の和菓子。

口に含むと、もちもちとした食感のもち米と上品な甘さの餡子が調和し、ふわりと桜のやさしい香りが広がります。

ほんのり桜色の見た目も春らしく、季節の移ろいを感じられるのが魅力。和菓子好きの方はもちろん、春らしいスイーツを楽しみたい方にもおすすめの一品です。

六穀の食感が生む奥深い味わい

このおはぎの特徴は、六穀を使用したもち米。

黒米・大麦・もちきび・もちあわ・アマランサス・白胡麻の六穀が加わることで、香ばしさや食感がプラスされ、味わいに奥行きが生まれています。

さらに、一つひとつを職人が手作業で包み、丁寧に仕上げているのもポイント。素材の良さと職人の技が合わさることで、やさしく上品な味わいに仕上がっています。

春のお彼岸に寄り添う和菓子

さくらの六穀おはぎ

価格：590円（税込／2個入り）

お彼岸の食べ物として古くから親しまれてきた「おはぎ」。小豆には魔除けや無病息災の願いが込められているとされ、ご先祖様への感謝や供養の気持ちを表す食べ物として大切にされてきました。

春限定の桜仕立てのおはぎは、季節感を添えるお供えや手土産としてもぴったり。春の穏やかな時間に、和菓子とともに心温まるひとときを過ごしてみてはいかがでしょうか♡

期間：2026年3月20日（金）～3月22日（日）

店舗：船橋屋（亀戸天神前本店、エキュート日暮里店）／船橋屋こよみ（広尾本店）

※数量限定販売

春だけの味わいをお見逃しなく

春のお彼岸に合わせて登場する「さくらの六穀おはぎ」は、わずか3日間のみ販売される特別な和菓子。

桜の香りと穀物の食感、やさしい甘さの餡子が調和した味わいは、この季節ならではの魅力です。

季節のご挨拶や手土産としてはもちろん、自分へのちょっとしたご褒美にもぴったり。

数量限定のため、気になる方は早めにチェックしてみてください。春のひとときを彩る和菓子をぜひ味わってみてくださいね♪