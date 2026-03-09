NY³ô²ÁÂçÉý²¼Íî¤Ç¼è°ú¥¹¥¿¡¼¥È¡¡¸¶Ìý¹â¤Ç¡Ö°¤¤¥¤¥ó¥Õ¥ì¡×¤Î·üÇ°¤â
Àè¤Û¤É¼è°ú¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿9Æü¤Î¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯³ô¼°»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡¢¸¶Ìý²Á³Ê¤ÎµÞÆ¤Ê¤É¤ÇÇä¤êÃíÊ¸¤¬¹¤¬¤ê¡¢³ô²Á¤Ï°ì»þ¡¢800¥É¥ë¤¢¤Þ¤êÂçÉý¤ËÃÍ²¼¤¬¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯³ô¼°»Ô¾ì¤Ï9Æü¡¢ÃæÅì¾ðÀª¤Îº®Íð¤¬ÅöÌÌÂ³¤¡¢¸¶Ìý¤Î¶¡µë¤¬ÂÚ¤ë¤È¤ÎÉÔ°Â¤Ê¤É¤Ç¸¶Ìý²Á³Ê¤¬µÞÆ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢Çä¤êÃíÊ¸¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼è°ú¸å¡¢¥À¥¦Ê¿¶Ñ³ô²Á¤Ï°ì»þ¡¢Àè½µËö¤ËÈæ¤Ù¤Æ800¥É¥ë¤¢¤Þ¤êµÞÍî¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸¶Ìý¹â¤¬¤â¤¿¤é¤¹Êª²Á¹â¤È·Êµ¤¤Î¸ºÂ®¤¬Æ±»þ¤Ë¿Ê¤à¡Ö¥¹¥¿¥°¥Õ¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤Ø¤Î·üÇ°¤â½Ð¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÉÔ°ÂÄê¤Ê»Ô¾ì´Ä¶¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢¸¶Ìý²Á³Ê¤Î»ØÉ¸¤È¤Ê¤ë¥¢¥á¥ê¥«¤ÎWTI¸¶ÌýÀèÊª²Á³Ê¤Ï¡¢1¥Ð¥ì¥ë¡á100¥É¥ëÉÕ¶á¤Ç¼è°ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ì»þ¡¢1¥Ð¥ì¥ë¡á120¥É¥ë¤ËÇ÷¤ê¡¢¤ª¤è¤½3Ç¯9¤«·î¤Ö¤ê¤Î¹âÃÍ¿å½à¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢G7¡á¼çÍ×7¤«¹ñ¤¬È÷Ãß¤¹¤ëÀÐÌý¤ò»Ô¾ì¤ËÊü½Ð¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶¨µÄ¤¹¤ë¤ÈÅÁ¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤«¤é¡¢¾å¤²Éý¤ò½Ì¾®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¡¢ÃæÅì¤Î¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Î¹ñ±Ä´ë¶È¤¬¸¶Ìý¤Î¸º»º¤ËÆ§¤ßÀÚ¤Ã¤¿¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¶¡µë¤ÎÀ©Ìó¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤Æ¡¢»Ô¾ì¤Ç¤Ï·üÇ°¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¤Ç¤¹¡£