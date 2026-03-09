◇第6回WBC1次ラウンドC組 オーストラリア2―7韓国（2026年3月9日 東京D）

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は9日、1次ラウンドC組が行われ、オーストラリアは韓国と対戦し、2―7で敗れた。通算2勝2敗で韓国、台湾と並んだが、失点率で韓国を上回ることができず、1次ラウンド敗退となった。

9回裏、1点をとれば進出という場面で最後の打者が打ち取られた。ニルソン監督は「韓国は序盤からアグレッシブにきていた。こちらの投手陣はカウントが不利な状況が多かった」とし、「このような素晴らしい国際舞台でプレーできたことは満足すべきですが、まだまだ成長しなければいけないことが分かった大会でもあった。何を言っても負けは負け。敗退させてしまったことは、決して消えない」と悔しさをにじませながらも、結果を受け止めていた。

オーストラリアは勝利すれば2位通過が決まる。たとえ、敗れたとしても、9回決着で6失点以内かつ4点差以内なら突破が確定するという一戦だった。

5回表に5点目を失い、この時点では1次ラウンド敗退が決まる状況となった。勝敗だけでなく突破をかけた重圧が襲う中、5回裏の先頭で打席に立ったグレンディニングが中越えソロを放った。

このスコアのまま終わればオーストラリアが進出するが、6回に1点を奪われて1―6となった。

7失点以上すれば、台湾にもチャンスが生まれてしまう。しかも1得点以上しなければ韓国の突破が決まる。極限の戦いとなった。

8回に1点をもぎとり、9回を無失点に抑えれば突破が決まる状況となったが、9回1死一塁から打ち取った当たりの投手横のゴロを投手がグラブに当て、遊撃手のデールもボールが手につかずに二塁へ悪送球（結果は投安）。三塁まで進塁を許し、一、三塁から中犠飛で1点を奪われた。

その裏、1点でも取ればオーストラリアの進出だったが、得点を奪えなかった。

選手たちは一塁ベンチで歓喜にわく韓国ナインをぼう然と見送った。