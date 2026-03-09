【ヘーレンフェイン（オランダ）＝平地一紀】オランダ・ヘーレンフェインで開催されていたスピードスケートの世界選手権は最終日の８日、今大会を最後に引退する高木美帆（ＴＯＫＩＯインカラミ）が、短距離から長距離の４種目総合成績で競うオールラウンド部門を総合３位で締めくくった。

佐藤綾乃（ＡＮＡ）は総合９位。ラグネ・ビクルン（ノルウェー）が総合優勝を果たした。

現役最終戦もいつもの姿

現役最終戦も、ベストを追い求めるいつもの高木の姿があった。「最後のレースであっても、挑みに行くということを遂行できた」。晴れやかな表情で、大観衆に礼を繰り返した。

世界記録を持つ１５００メートルは１位と僅差の２位に入った。２月の五輪では終盤の失速でメダルを逃しただけに、「ふさがっていた目の前が開けた感じ。それが最後にできてよかった」。最終５０００メートルは総合優勝のビクルンに食らいつき６位でゴール。ビクルンは「彼女の万能ぶりは私のお手本だった。今日の５０００メートルも、彼女は持久力を見せつけた」とたたえた。

高木は五輪後、タフさが求められる今大会に向け、長距離重視の練習を重ねてきた。どこまでも結果にこだわり、集めた五輪のメダルは計１０個。「ラッキーなスケート人生だった。色々な人の力、先輩方の刻んできた道があったからここまで来られた」。感謝を口にし、さわやかにリンクに別れを告げた。（平地一紀）