「ＷＢＣ東京プール ｐｒｅｓｅｎｔｅｄ ｂｙ ディップ オーストラリア代表２−７韓国代表」（９日、東京ドーム）

韓国が劇的な５点差勝利。大逆転で、４大会ぶりに１次リーグ突破した。

試合後、ナインとともに涙を流した韓国・柳志荽監督は「厳しい１次ラウンドだった。選手は集中力を発揮してくれた。これまでのプロセス、選手たちが試合に挑む姿勢がいい結果をもたらしたと思う」とナインを称賛した。

八回の失点で崖っぷちに追い込まれたが、九回にアン・ヒョンミンが犠飛。７−２とし、突破条件となる５点差＆２失点以内とした。九回を抑え、米国行きを決めた。

勝利の瞬間、ウイニングボールをキャッチしたムン・ボギョンはグラブを投げ捨てて喜び爆発。韓国ナインは大号泣し、右翼のイ・ジョンフは顔をグラウンドにうずめて男泣きした。

指揮官は勝負のポイントについて「焦ってはいけない。追われてはいけなかった。先制点が取れたことが試合の流れを作れた」と、二回のムン・ボギョンの２ランを挙げた。また、九回に好守をみせたイ・ジョンフには「トライをして守ることは難しいが、それぐらい自信を持っていたと思う」とたたえた。

３大会連続１次リーグ敗退していた韓国。低迷していたチームを８強に導き、指揮官は「私の人生において一番の試合だった。同じユニホームを着ている全員の力が集まった結果だ」と胸を張った。