ÎÞ¤Î¹ë½£ÂåÉ½¡¢1¼¡RÇÔÂà¤â¥Ù¥ó¥Á½Ð¤Æ°§»¢¡¡´ÑµÒ¤Ë´¶¼Õ¡Ä´Ú¹ñ¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤âÇï¼ê
¤¢¤È°ìÊâ¤Ç1¼¡RÆÍÇË¤òÆ¨¤·¤¿¹ë½£
¢£´Ú¹ñ 7¡¼2 ¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡Ê9Æü¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¹ë½£ÂåÉ½¤Ï9Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë1¼¡¥é¥¦¥ó¥ÉCÁÈ¤Ç´Ú¹ñÂåÉ½¤Ë2-7¤ÇÇÔ¤ì¡¢1¼¡¥é¥¦¥ó¥ÉÇÔÂà¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£»î¹ç¸å¡¢ÊòÁ³¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥Ù¥ó¥Á¤ò½Ð¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤Ë´¶¼Õ¡£Î¾¹ñ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤âÇï¼ê¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¡£
¡¡¹ë½£¤Ï´Ú¹ñ¤È»î¹ç¤ËÇÔ¤ì¤Æ¤â¡¢6¼ºÅÀ¤«¤Ä4ÅÀº¹°ÊÆâ¤À¤Ã¤¿¤é1¼¡¥é¥¦¥ó¥ÉÆÍÇË¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢2-6¤Î9²ó¤Ë´Ú¹ñ¤¬1ÅÀ¤ò¼è¤ê¡¢ºÆ¤Ó5ÅÀº¹¤Ë¡£ºÇ¸å¤Ï¤³¤ÎÅÀº¹¤ò½Ì¤á¤é¤ì¤º¡¢¤¢¤È1Êâ¤Î¤È¤³¤í¤Ç½à¡¹·è¾¡¿Ê½Ð¤òÆ¨¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢¹ë½£¥Ê¥¤¥ó¤Ï¥Ù¥ó¥Á¤ÇÎÞ¡£Á´ÊÆ¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤Î¥È¥é¥Ó¥º¡¦¥Ð¥¶¡¼¥ÊÆâÌî¼ê¤â¥Ù¥ó¥Á¤ÇÊòÁ³¤ÈÎ©¤Æ¤Ê¤¤¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¸å¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ËÀ°Îó¡£´ÑµÒ¤Ë´¶¼Õ¤Î°Õ¤ò¹þ¤á¤ÆÇï¼ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÇÔ¤ì¤Æ¤â¡È¾¡¼Ô¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¡É¡£°§»¢¤ò¤¹¤ë¹ë½£¥Ê¥¤¥ó¤ËÂÐ¤·¡¢°ìÎÝ¥Ù¥ó¥Á¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢´Ú¹ñÂ¦¤Î»°ÎÝ¥Ù¥ó¥Á¤«¤é¤â¹ë½£ÂåÉ½¤ËÂç¤¤ÊÇï¼ê¤¬Á÷¤é¤ì¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë