ドル円のピボットは158.42円付近＝ＮＹ為替
ピボット分析 東京時間（21:43現在）
ドル円
現値158.45 高値158.90 安値157.91
159.92 ハイブレイク
159.41 抵抗2
158.93 抵抗1
158.42 ピボット
157.94 支持1
157.43 支持2
156.95 ローブレイク
ユーロ円
現値183.21 高値183.32 安値182.41
184.46 ハイブレイク
183.89 抵抗2
183.55 抵抗1
182.98 ピボット
182.64 支持1
182.07 支持2
181.73 ローブレイク
ポンド円
現値211.58 高値211.62 安値210.61
212.94 ハイブレイク
212.28 抵抗2
211.93 抵抗1
211.27 ピボット
210.92 支持1
210.26 支持2
209.91 ローブレイク
