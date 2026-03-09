きょうの為替市場、１５８円台半ばでの推移。中東情勢が依然として混迷しており、週明けの原油相場が一気に１００ドルを超えている。瞬間的に１１９ドル台半ばまで急騰する場面が見られた。Ｇ７が石油備蓄の共同放出協議との報道が流れていることもあり、伸び悩んではいるものの、１００ドル超の推移となっている。



イランの聖職者で構成する専門家会議が、ハメネイ師の後継者として、息子のモジタバ師を選出したとのニュースが原油相場のトリガーを引いた模様。トランプ大統領は７日、これまで攻撃対象としてこなかったイラン国内の地域や集団についても、攻撃を検討すると表明しており、市場は混乱の長期化リスクを強く意識している。また、インフレとともに景気後退への警戒、いわゆるスタグフレーションへの懸念が広がっている模様。



ただ、ドル円は１５８円台半ばでの推移となっているが、為替市場は有事のドル高は続いているものの、他の株式市場やコモディティ市場と比較すれば、落ち着いている印象。



原油急騰を機に欧州では天然ガスが急騰。ＥＣＢや英中銀といった主要国では年内の"利上げ”が意識され始めている。ただ、日銀については景気配慮への観点から４月利上げは見送られるのではとの声も出ている状況。



日本時間２３時のＮＹカットでのオプションの期日到来は１５８円に観測されている。



9日（月）

158.00（7.8億ドル）



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

