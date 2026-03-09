佐久間大介、母が目撃したデビュー前の現実「後輩の舞台で…」 Snow Manの親同士の交流も明かす
9人組グループ・Snow Manの佐久間大介が、9日放送の日本テレビ系『しゃべくり007』（毎週月曜 後9：00〜後9：54）に出演。佐久間の母、兄、弟が登場し、デビュー前の複雑な心境を明かした。
【写真】楽しそう！笑顔で盛り上がる佐久間大介＆中本悠太ら
長らくデビューできずにいた佐久間を近くで見続けていた母は、「毎日のように『デビューできますように』とか、トイレに入るたびに祈ってました。1人になるタイミングで祈って、『お願いします神様』って」と当時を振り返った。
また、「この間も一緒にランチに行きました」「LINEグループがある」というほどメンバーの親同士も親しくしているとし、「デビューする前は、『頑張ってるよね』『こんな最高なグループないよね』『デビューさせてみればいいのに』って」と心配する気持ちを分かち合っていたことを明かした。
さらに、下積み時代の母として複雑な思いを抱いた瞬間も告白。「後輩が主の舞台で、私の目の前で後輩がぐーっと上がっていって、洋服を脱いでいくんです。その洋服を私の目の前で（佐久間が）拾ってたんです。うわー…って本当に思いました。落っこちてるのを拾うっていう」と本音を吐露した。
