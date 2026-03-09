¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¡¢23ºÐMF¥Õ¥é¡¼¥Õ¥§¥ó¥Ù¥ë¥Õ¤Î·ÀÌó±äÄ¹¤òÈ¯É½¡Ä32Ç¯¤Þ¤Ç¤ÎÄ¹´ü·ÀÌó¤Ë¡ÖËÜÅö¤Ë¸Ø¤ê¤Ë»×¤¦¡×
¡¡¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Ï¥ª¥é¥ó¥ÀÂåÉ½MF¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥Õ¥é¡¼¥Õ¥§¥ó¥Ù¥ë¥Õ¤È¤Î·ÀÌó±äÄ¹¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¿·¤¿¤Ê·ÀÌó¤Ï32Ç¯6·î¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡2002Ç¯5·î16ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Î23ºÐ¤Ï¡¢23-24¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤«¤é¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Ë5Ç¯·ÀÌó¤Ç²ÃÆþ¡£²ÃÆþ½éÇ¯ÅÙ¤Ï¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°26»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¢¥ë¥Í¡¦¥¹¥í¥Ã¥È´ÆÆÄ¤¬½¢Ç¤¤·¤¿ºòµ¨¤«¤éÀäÂÐÅª¤Ê¼ç¼´¤È¤Ê¤ê¡¢¥×¥ì¥ß¥¢37»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡£¥Á¡¼¥à¤Î¥ê¡¼¥°À©ÇÆ¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡¡¿·¤¿¤ÊÄ¹´ü·ÀÌó¤Ë¥µ¥¤¥ó¤ò¤·¤¿¥Õ¥é¡¼¥Õ¥§¥ó¥Ù¥ë¥Õ¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¡¢ËÜÅö¤Ëµ¤Ê¬¤¬ÎÉ¤¤¤è¡×¤È¥¯¥é¥Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÂç¤¤Ê¥¯¥é¥Ö¤Ç·ÀÌó¤ò±äÄ¹¤Ç¤¤¿¤³¤È¤òËÜÅö¤Ë¸Ø¤ê¤Ë»×¤¦¡£¤À¤«¤é¡¢¤³¤ÎÀè²¿Ç¯¤â¤³¤³¤Ë¤¤¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ò´ò¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¯¥é¥Ö¤ä´ÆÆÄ¤«¤é¤Î¿®Íê¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤¿¤·¡¢¤³¤Î·èÃÇ¤Ï»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ´ÊÃ±¤Ç¤·¤¿¡£²ÈÂ²¤â¤³¤³¤Ç¹¬¤»¤Ç¤¹¡£¤³¤³¤ËÍè¤Æ¡¢¤â¤¦¤¹¤°3Ç¯¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤ÇÁ´Éô¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤³¤ËÍè¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡º£µ¨¤â¥ì¥®¥å¥é¡¼¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò³ÎÊÝ¤·¡¢¥×¥ì¥ß¥¢Âè29Àá½ªÎ»»þÅÀ¤Ç27»î¹ç4ÆÀÅÀ¤òµÏ¿¡£¥Á¡¼¥à¤Ï6°Ì¤È¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¬¡¢¡ÖÃ»´üÅª¤ÊÌÜÉ¸¤Ï¡¢¤Ç¤¤ë¸Â¤êÎÉ¤¤·Á¤Ç¥·¡¼¥º¥ó¤ò½ª¤¨¤ë¤³¤È¡×¤È¸ì¤ê¤Ä¤Ä¡¢¡ÖÄ¹´üÅª¤ÊÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¡¢¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Ç¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤ò¾¡¤Á¼è¤ê¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡2002Ç¯5·î16ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Î23ºÐ¤Ï¡¢23-24¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤«¤é¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Ë5Ç¯·ÀÌó¤Ç²ÃÆþ¡£²ÃÆþ½éÇ¯ÅÙ¤Ï¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°26»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¢¥ë¥Í¡¦¥¹¥í¥Ã¥È´ÆÆÄ¤¬½¢Ç¤¤·¤¿ºòµ¨¤«¤éÀäÂÐÅª¤Ê¼ç¼´¤È¤Ê¤ê¡¢¥×¥ì¥ß¥¢37»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡£¥Á¡¼¥à¤Î¥ê¡¼¥°À©ÇÆ¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡Ö¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÂç¤¤Ê¥¯¥é¥Ö¤Ç·ÀÌó¤ò±äÄ¹¤Ç¤¤¿¤³¤È¤òËÜÅö¤Ë¸Ø¤ê¤Ë»×¤¦¡£¤À¤«¤é¡¢¤³¤ÎÀè²¿Ç¯¤â¤³¤³¤Ë¤¤¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ò´ò¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¯¥é¥Ö¤ä´ÆÆÄ¤«¤é¤Î¿®Íê¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤¿¤·¡¢¤³¤Î·èÃÇ¤Ï»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ´ÊÃ±¤Ç¤·¤¿¡£²ÈÂ²¤â¤³¤³¤Ç¹¬¤»¤Ç¤¹¡£¤³¤³¤ËÍè¤Æ¡¢¤â¤¦¤¹¤°3Ç¯¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤ÇÁ´Éô¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤³¤ËÍè¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡º£µ¨¤â¥ì¥®¥å¥é¡¼¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò³ÎÊÝ¤·¡¢¥×¥ì¥ß¥¢Âè29Àá½ªÎ»»þÅÀ¤Ç27»î¹ç4ÆÀÅÀ¤òµÏ¿¡£¥Á¡¼¥à¤Ï6°Ì¤È¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¬¡¢¡ÖÃ»´üÅª¤ÊÌÜÉ¸¤Ï¡¢¤Ç¤¤ë¸Â¤êÎÉ¤¤·Á¤Ç¥·¡¼¥º¥ó¤ò½ª¤¨¤ë¤³¤È¡×¤È¸ì¤ê¤Ä¤Ä¡¢¡ÖÄ¹´üÅª¤ÊÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¡¢¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Ç¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤ò¾¡¤Á¼è¤ê¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¼¨¤·¤¿¡£