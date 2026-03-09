開催：2026.3.9

会場：東京ドーム

結果：[オーストラリア] 2 - 7 [韓国]

WBCの試合が9日に行われ、東京ドームでオーストラリアと韓国が対戦した。

オーストラリアの先発投手はＬ・ウェルズ、対する韓国の先発投手はソン・ジュヨンで試合は開始した。

2回表、5番 ムン・ボギョン 2球目を打って右中間スタンドへのツーランホームランで韓国得点 AUS 0-2 KOR

3回表、3番 イ・ジョンフ 4球目を打って右中間へのタイムリーツーベースヒットで韓国得点 AUS 0-3 KOR、5番 ムン・ボギョン 3球目を打って右中間へのタイムリーツーベースヒットで韓国得点 AUS 0-4 KOR

5回表、5番 ムン・ボギョン 6球目を打ってレフトオーバーのタイムリーヒットで韓国得点 AUS 0-5 KOR

5回裏、6番 Ｒ・グレンディニング 6球目を打ってセンターへのホームランでオーストラリア得点 AUS 1-5 KOR

6回表、1番 キム・ドヨン 4球目を打ってライトへのタイムリーヒットで韓国得点 AUS 1-6 KOR

8回裏、1番 Ｔ・バザーナ 4球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでオーストラリア得点 AUS 2-6 KOR

9回表、4番 アン・ヒョンミン 初球を打ってセンターへの犠牲フライで韓国得点 AUS 2-7 KOR

試合は2対7で韓国の勝利となった。

この試合の勝ち投手は韓国のソン・ジュヨンで、ここまで1勝0敗0S。負け投手はオーストラリアのＬ・ウェルズで、ここまで0勝1敗0S。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-03-09 22:16:19 更新