「ＷＢＣ東京プール ｐｒｅｓｅｎｔｅｄ ｂｙ ディップ オーストラリア代表２−７韓国代表」（９日、東京ドーム）

韓国が劇的な５点差勝利。大逆転で、４大会ぶりに１次リーグを突破した。勝利の瞬間、選手はグラウンドにうずくまり男泣きした。

八回の失点で崖っぷちに追い込まれたが、九回にアン・ヒョンミンが値千金の犠飛。７−２とし、突破条件となる５点差＆２失点以内とした。九回を無失点に抑え、米国行きを決めた。

先制したのは韓国。二回、ムン・ボギョンが特大２ラン。三回にはイ・ジョンフ、ムン・ボギョンの適時打で２点を追加した。五回はまたもムン・ボギョンが適時打を放ち５−０。１点を返された直後の六回には、キム・ドヨンの適時打で再び突破スコアとなる６−１とした。

投手陣は先発左腕のソン・ジュヨンが１回無失点ながらアクシデントで緊急降板となったが、救援した４１歳ノ・ギョンウンが２回無失点。五回に３番手ソ・ヒョンジュンがソロ被弾したが、必死の継投を見せた。

韓国は８日台湾戦で延長タイブレークの末に逆転負け。通算１勝２敗となり、２勝１敗のオーストラリア、２勝２敗の台湾に次ぐ４位に転落。１次リーグ突破にはオーストラリアに勝つのが絶対条件で、台湾と豪州を上回るためには、失点を２以下に抑えつつ、５点差以上の勝利が必要だった。