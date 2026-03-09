Snow Man、大森元貴が新曲をフルサイズで披露！ 来週の『CDTVライブ！ライブ！』
3月16日19時放送の『CDTVライブ！ライブ！』（TBS系）より、出演アーティストと歌唱楽曲が発表された。
【動画】Snow Man佐久間大介の華麗なガンアクション！ 『スペシャルズ』本編映像解禁
Snow Manは、メンバーの佐久間大介が主演を務める映画の主題歌「オドロウゼ！」をフルサイズでパフォーマンス。底抜けに明るい楽曲で盛り上げる。
大森元貴は、公開前からすでに話題になっている映画「90メートル」の主題歌として書き下ろした最新曲「0.2mm」をフルサイズライブ。さらに、本番組では約5年振りにソロデビュー曲「French」をフルサイズで披露。
デビュー6周年イヤーのスタートを華々しく切ったSixTONESは最新曲「一秒」と「Rebellion」の2曲を、櫻坂46は最新曲「The growing up train」をそれぞれフルサイズテレビ初パフォーマンス。
本日3月9日に約14年ぶりの復活を果たしたレミオロメンは、卒業シーズンの名曲「3月9日」をフルサイズで歌唱する。緑黄色社会は、劇場アニメ「パリに咲くエトワール」の主題歌として書き下ろした楽曲「風に乗る」をフルサイズでテレビ初披露。ゆずは、最新曲「心音」と卒業シーズンを彩ってきた名曲「友 〜旅立ちの時〜」をそれぞれフルサイズライブ。
BE：FIRSTは、彼らの真骨頂である最新HIP HOPナンバー「BE：FIRST ALL DAY」を、THE JET BOY BANGERZは最新曲「HEAD UP introduced by Zeebra」をフルサイズでテレビ初披露する。熱いパフォーマンスで魅せるステージに期待が高まる。
2025年に開催されたグローバルオーディション番組「BOYS II PLANET」から誕生した8人組ボーイズグループ・ALPHA DRIVE ONEが番組初登場。韓国デビュータイトル曲「FREAK ALARM」をフルサイズで日本のテレビ初パフォーマンスする。
■出演アーティスト・楽曲（※アーティスト名50音順）
ALPHA DRIVE ONE「FREAK ALARM」
大森元貴「0.2mm」「French」
櫻坂46「The growing up train」
THE JET BOY BANGERZ「HEAD UP introduced by Zeebra」
SixTONES「一秒」「Rebellion」
Snow Man「オドロウゼ！」
BE：FIRST「BE：FIRST ALL DAY」
ゆず「心音」「友 〜旅立ちの時〜」
緑黄色社会「風に乗る」
レミオロメン「3月9日」
『CDTVライブ！ライブ！』は、TBS系にて3月16日19時放送。
【動画】Snow Man佐久間大介の華麗なガンアクション！ 『スペシャルズ』本編映像解禁
Snow Manは、メンバーの佐久間大介が主演を務める映画の主題歌「オドロウゼ！」をフルサイズでパフォーマンス。底抜けに明るい楽曲で盛り上げる。
大森元貴は、公開前からすでに話題になっている映画「90メートル」の主題歌として書き下ろした最新曲「0.2mm」をフルサイズライブ。さらに、本番組では約5年振りにソロデビュー曲「French」をフルサイズで披露。
本日3月9日に約14年ぶりの復活を果たしたレミオロメンは、卒業シーズンの名曲「3月9日」をフルサイズで歌唱する。緑黄色社会は、劇場アニメ「パリに咲くエトワール」の主題歌として書き下ろした楽曲「風に乗る」をフルサイズでテレビ初披露。ゆずは、最新曲「心音」と卒業シーズンを彩ってきた名曲「友 〜旅立ちの時〜」をそれぞれフルサイズライブ。
BE：FIRSTは、彼らの真骨頂である最新HIP HOPナンバー「BE：FIRST ALL DAY」を、THE JET BOY BANGERZは最新曲「HEAD UP introduced by Zeebra」をフルサイズでテレビ初披露する。熱いパフォーマンスで魅せるステージに期待が高まる。
2025年に開催されたグローバルオーディション番組「BOYS II PLANET」から誕生した8人組ボーイズグループ・ALPHA DRIVE ONEが番組初登場。韓国デビュータイトル曲「FREAK ALARM」をフルサイズで日本のテレビ初パフォーマンスする。
■出演アーティスト・楽曲（※アーティスト名50音順）
ALPHA DRIVE ONE「FREAK ALARM」
大森元貴「0.2mm」「French」
櫻坂46「The growing up train」
THE JET BOY BANGERZ「HEAD UP introduced by Zeebra」
SixTONES「一秒」「Rebellion」
Snow Man「オドロウゼ！」
BE：FIRST「BE：FIRST ALL DAY」
ゆず「心音」「友 〜旅立ちの時〜」
緑黄色社会「風に乗る」
レミオロメン「3月9日」
『CDTVライブ！ライブ！』は、TBS系にて3月16日19時放送。