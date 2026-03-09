3月16日放送の『CDTVライブ！ライブ！』出演アーティスト

　3月16日19時放送の『CDTVライブ！ライブ！』（TBS系）より、出演アーティストと歌唱楽曲が発表された。

【動画】Snow Man佐久間大介の華麗なガンアクション！ 『スペシャルズ』本編映像解禁

　Snow Manは、メンバーの佐久間大介が主演を務める映画の主題歌「オドロウゼ！」をフルサイズでパフォーマンス。底抜けに明るい楽曲で盛り上げる。

　大森元貴は、公開前からすでに話題になっている映画「90メートル」の主題歌として書き下ろした最新曲「0.2mm」をフルサイズライブ。さらに、本番組では約5年振りにソロデビュー曲「French」をフルサイズで披露。

　デビュー6周年イヤーのスタートを華々しく切ったSixTONESは最新曲「一秒」と「Rebellion」の2曲を、櫻坂46は最新曲「The growing up train」をそれぞれフルサイズテレビ初パフォーマンス。

　本日3月9日に約14年ぶりの復活を果たしたレミオロメンは、卒業シーズンの名曲「3月9日」をフルサイズで歌唱する。緑黄色社会は、劇場アニメ「パリに咲くエトワール」の主題歌として書き下ろした楽曲「風に乗る」をフルサイズでテレビ初披露。ゆずは、最新曲「心音」と卒業シーズンを彩ってきた名曲「友 〜旅立ちの時〜」をそれぞれフルサイズライブ。

　BE：FIRSTは、彼らの真骨頂である最新HIP HOPナンバー「BE：FIRST ALL DAY」を、THE JET BOY BANGERZは最新曲「HEAD UP introduced by Zeebra」をフルサイズでテレビ初披露する。熱いパフォーマンスで魅せるステージに期待が高まる。

　2025年に開催されたグローバルオーディション番組「BOYS II PLANET」から誕生した8人組ボーイズグループ・ALPHA DRIVE ONEが番組初登場。韓国デビュータイトル曲「FREAK ALARM」をフルサイズで日本のテレビ初パフォーマンスする。

■出演アーティスト・楽曲（※アーティスト名50音順）

ALPHA DRIVE ONE「FREAK ALARM」

大森元貴「0.2mm」「French」

櫻坂46「The growing up train」

THE JET BOY BANGERZ「HEAD UP introduced by Zeebra」

SixTONES「一秒」「Rebellion」

Snow Man「オドロウゼ！」

BE：FIRST「BE：FIRST ALL DAY」

ゆず「心音」「友 〜旅立ちの時〜」

緑黄色社会「風に乗る」

レミオロメン「3月9日」

　『CDTVライブ！ライブ！』は、TBS系にて3月16日19時放送。