1次ラウンド・プールC

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次ラウンド・プールCが9日、東京ドームで行われ、韓国が準々決勝進出を決めた。オーストラリアを7-2で下し、台湾を含めた3チームが2勝2敗で並んだが、失点率でトップとなった。

点差は開いたが、とてつもない白熱の一戦だった。

プールCは既に日本代表「侍ジャパン」が3連勝で1位通過決定。2位を韓国、オーストラリア、台湾で争った。

韓国が突破するためには「5点差以上の勝利かつ2失点以下」が必要だった。7-2できっちり満たし、奇跡を起こした。

オーストラリアは勝つか、「6失点以内かつ4点差以内の敗戦」でも突破という有利な状況だった。

韓国が勝ったことでオーストラリアと台湾を加えた3チームが通算2勝2敗で並んだ。当該3チームでの成績も並んでおり、失点率（失点÷守備アウト数）での勝負に持ち込まれた。

韓国は7-2勝利で失点率が0.123（7÷57）に。台湾は8日終了時点で0.130（7÷54）、オーストラリアも7失点で（7÷54）の0.130となった。



