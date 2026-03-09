WBC・プールC

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は9日、東京ドームの1次ラウンド・プールCで韓国が豪州に7-2で勝利した。2勝2敗で3か国が並んだが、「失点率の差」により2位となり4大会ぶりの1次ラウンド突破。準々決勝に進出した。突破条件の「5点差」を巡り、試合中に「敗退」と「突破」が二転三転する超劇的な展開だった。

1試合を残し3勝0敗の日本の1位通過は決定済で、韓国、豪州、台湾に2位通過の可能性が残される状況。韓国はこの試合、9回決着の場合は「2失点以内かつ5点差以上の勝利」という難しい突破条件を突き付けられた。

内野の要であるキム・ヘソン内野手（ドジャース）が前日の台湾戦の延長10回2死一塁から決死の二盗でスライディングした際に左手の指を負傷し、スタメン落ち。不振の韓国系米国人のシェイ・ウィットコム内野手も外して臨んだ。

2回に5番ムン・ボギョンが2号2ランで2点を先制。3回に3番イ・ジョンフ、5番ムン・ボギョンそれぞれのタイムリー二塁打で4-0に。この時点で、まだ「敗退」の状況。5回にムン・ボギョンにタイムリーが飛び出し、初めて「突破」の条件をクリア。韓国ファンは狂喜乱舞で、この日一番の「テーハミングク！（大韓民国！）」コールが沸き起こった。

ところが6回に3番手ソ・ヒュンジョンが被弾。5-1で4点差となり、わずか5分で再び「敗退」に転落した。その裏に1番キム・ドヨンのタイムリーで1点を追加。6-1とし、またも「突破」に。「5-0」からわずか20分の出来事だった。8回にタイムリーを打たれ、6-2で「敗退」に。ところが、最後の9回表に1点を奪い「突破」に。裏をしのいで7-2の5点差で勝利した。

勝利の瞬間、ナインはグラブを放り投げて大喜び。狂喜乱舞でまるで優勝したかのような振る舞いだった。なかには涙で立ち上がれない選手もいた。

韓国は3大会連続で1次ラウンド敗退。日本戦は今大会を含め、引き分けを挟んで11連敗と長く低迷していた。今大会は決勝トーナメントの地、マイアミに行くことを目標に得点の際には「飛行機ポーズ」を披露。壮絶なサバイバルに生き残り、念願の準々決勝進出を決めた。

【韓国の1次ラウンド突破条件】

1勝2敗で最終戦を迎えた韓国。準々決勝に進むには、まず豪州戦の勝利が最低条件だった。

その場合、韓国と豪州に加え、台湾が2勝2敗で並ぶ。レギュレーションによると、順位決定でまず優先されるのは当該チーム間の勝敗になるが、これも1勝1敗で並ぶ。次に比較するのが失点率だ。

当該チーム間の対戦での失点を、奪ったアウト数で割ったもので、試合前の時点で豪州は0.00、台湾が0.13、韓国は0.17。韓国が両国を上回るには、5点差以上を豪州につけ、2失点以内に抑える必要があった。

勝ってもロースコアなら豪州に及ばず、大勝しても3失点以上すると、台湾に及ばない。



（THE ANSWER編集部）