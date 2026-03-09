◆プロボクシング ▽日本フェザー級（５７・１キロ以下）王座決定戦１０回戦 〇同級１位・岡本恭佑（判定３―０）同級２位・嶋田淳也●（３月９日、東京・後楽園ホール）

日本フェザー級王座決定戦で、同級１位・岡本恭佑（２２）＝ＨＫスポーツ＝が同級２位・嶋田淳也（２８）＝志成＝を３―０の判定で下し、新王者となった。

ＨＫスポーツジム創設１９年目で初の王者となった岡本は、リング上で「このベルトを会長に巻けてよかった」と桑原秀彦会長に感謝。すると桑原会長は「勝ったら歌を歌うと決めとった」とこの日が２２歳の誕生日だった岡本からマイクを奪い、「ハッピーバースデー、トゥーユー」と誕生日の歌を涙ながらに熱唱した。会長は試合後の控室で「勝ったら歌おうと思っていたが、泣いてまうとは思わんかった」と照れ笑いを浮かべた。

阿部麗也（３２）＝ＫＧ大和＝の王座返上で空位となってベルトを争った一戦。序盤からジャブを丁寧について距離を支配。最後まで主導権を譲らず、ジャッジの採点は２者が９８―９２、１者が９９―９１と大差がついた。

岡本は「正直、判定では負けると思っていた。倒すしかないと思っていた。途中採点（３〜５ポイント差のリード）でも取られていると思ったら僕だった。今回ばかりは勝つためにやってきたので、勝ってよかった」と安堵の表情。「一度負けた時に会長が何とも言えない表情をしていた。一生こういう顔をさせたくない。そのためにはベルトを巻くしかないという思いだった」と達成感をかみしめた。

タイトル初挑戦の岡本は、２０２２年度の全日本同級新人王を獲得。昨年３月には、井上尚弥（大橋）の世界王座に挑戦したこともある元ＩＢＦ世界バンタム級１位マイケル・ダスマリナス（フィリピン）に５回ＴＫＯ勝ち。地元・北九州市でタイトル戦開催も可能だったが、興行に不慣れな会長の負担を慮った岡本が「東京でやりたい」と後楽園ホールでの勝負を望んだという。岡本は「自信があるから東京に来た」とうなずき、「初防衛戦は北九州でやりたい」と語った。

「ここがスタートライン。また頑張ります。次は世界のベルトを」と世界を見据えた新王者。「阿部麗也とやりたい」と、５月２日に東京ドームで下町俊貴（２９）＝グリーンツダ＝とフェザー級１０回戦を戦うＷＢＣ＆ＩＢＦ同級７位・阿部との対戦を切望した。

戦績は、岡本が１２勝（７ＫＯ）１敗１分け、嶋田が９勝（３ＫＯ）１敗１分け。